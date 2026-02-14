Barcelone chouine sur l’arbitrage

Révolté, comme d’habitude et comme le Real Madrid. Mécontent de l’arbitrage, notamment lors de sa grosse défaite face à l’Atlético de Madrid en demi-finales allers de Coupe du Roi, Barcelone a réclamé l’« uniformité des décisions arbitrales et l’égalité de traitement entre les clubs » afin de maintenir « la crédibilité et le prestige des compétitions » dans un communiqué. À travers ce dernier, le club catalan a également annoncé l’envoi d’un courrier.

« Le FC Barcelone informe avoir envoyé ce samedi 14 février une lettre officielle à la Fédération royale espagnole de football, adressée à son président, au président du Comité technique des arbitres, au responsable de la VAR et au directeur du service juridique, dans laquelle le club exprime sa profonde préoccupation face à la répétition d’un critère hétérogène », est-il ainsi écrit. Ça pleurniche, ça pleurniche…

