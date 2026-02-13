S’abonner au mag
  Ligue 1
  J22
  Rennes-PSG (3-1)

Luis Enrique recadre sèchement Ousmane Dembélé

Luis Enrique recadre sèchement Ousmane Dembélé

Action, réaction. À la suite des propos musclés d’Ousmane Dembélé, qui a déclaré que le club devait « être en premier et pas les individualités », dans la foulée du revers du PSG sur la pelouse de Rennes en ouverture de la 22e journée de Ligue 1 ce vendredi (3-1), Luis Enrique a tenu à recadrer son joueur en conférence de presse.

« Je ne permettrai jamais à aucun joueur d’être au-dessus du club  »

« Les déclarations des joueurs à la fin du match n’ont aucune valeur. Aucune, a soufflé le technicien espagnol. Celles des entraîneurs non plus. […] La personne responsable de l’équipe, c’est moi. Je ne permettrai à aucun joueur de penser qu’il est plus important que le club. Ni moi, ni le directeur sportif, ni le président, ni le club. Donc, ces déclarations ne valent rien. Elles sont le fruit de la colère après un match. » Pour la huitième fois depuis l’arrivée de QSI, le PSG, toujours leader, s’incline face au Stade rennais. Malgré la victoire historique face à l’OM dimanche dernier (5-0), les Parisiens ne parviennent pas à relancer une dynamique, alors que le barrage aller de la Ligue des champions face à Monaco aura lieu mardi prochain.

L’ambiance devait être tendue dans le vestiaire.

Dembélé : « Si on joue tout seul sur le terrain, ça ne va pas aller »

