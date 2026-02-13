S’abonner au mag
Joan Laporta enrage contre la pelouse et les arbitres après la déroute du Barça

La faute aux arbitres ! Après la lourde défaite 4-0 jeudi soir contre l’Atlético en demi-finale aller de la Coupe du Roi, les Barcelonais n’ont vraiment pas digéré la soirée.

Hansi Flick a pesté contre les décisions arbitrales, il n’en fallait pas plus pour que Joan Laporta vienne ajouter son grain de sel.

Pas content

Dans un post publié sur le réseau X, le président des Blaugrana critique les décisions arbitrales autour du match ainsi que l’état de la pelouse : « Malheureusement, nous avons subi hier toute une série de revers, du mauvais état du terrain à un but injustement refusé qui nous a empêchés de lancer une remontée (…) C’est pourquoi nous devons lutter contre tout et contre tous. »

Joan Laporta lance les hostilités pour le match retour prévu le 3 mars au Camp Nou : « Avec la force de tous les supporters du Barça, je suis convaincu que nous avons une occasion historique de réaliser un grand retour », conclut l’Espagnol.

Remonter un 4-0 au Camp Nou, pas sûr que ça ait déjà existé dans l’histoire du foot.

Le Barça peste (encore) contre l’arbitrage

