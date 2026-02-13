S’abonner au mag
Rüdiger de retour en Premier League ?

Rüdiger de retour en Premier League ?

Il va falloir ressortir les grands protège-tibias… Selon des informations de Teamtalk, Tottenham souhaiterait faire revenir le défenseur allemand Antonio Rüdiger dans la capitale anglaise. Le joueur connaît déjà la Premier League puisqu’il est passé par Chelsea entre 2017 et 2022. En fin de contrat cet été, le Madrilène de 32 ans n’est pas assuré de voir son contrat être renouvelé.

La Maison-Blanche serait inquiète de la condition physique de l’Allemand, qui n’a joué que neuf matchs, toutes compétitions confondues, cette saison. Rüdiger alterne entre blessures aux ischios et au genou, une tuile pour le Real Madrid, également privé d’Éder Militão et devant dealer avec les blessures à répétition de David Alaba. Le club attendrait d’analyser le retour de forme de Rüdiger avant de lui proposer un contrat, ou non.

Romero ferait le chemin inverse

En remplacement, le Real Madrid songerait au défenseur de Tottenham Cristian Romero. L’Argentin, rugueux et n’ayant pas sa langue dans sa poche, est parti au clash avec ses dirigeants. Il ne serait donc pas étonnant de le voir faire ses valises cet été.

Dans tous les cas, le rôle de boucher sera occupé.

