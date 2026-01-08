S’abonner au mag
Cristian Romero en colère contre les dirigeants de Tottenham

Cristian Romero en colère contre les dirigeants de Tottenham

All Apologies ? Les Spurs ont ramassé une nouvelle défaite, ce mercredi soir, au Vitality Stadium de l’AFC Bournemouth (3-2). Un revers qui laisse un goût amer du côté de Londres et qui passe mal auprès des supporters.

La formation de Thomas Frank descend à la quatorzième place, six points derrière Brentford, cinquième. Le capitaine, Cristian Romero, a tenté de réparer les pots cassés sur son compte Instagram suite à cette nouvelle désillusion : « Toutes nos excuses à tous nos fans qui nous suivent partout, qui sont toujours là et qui continueront à l’être. Nous sommes responsables, cela ne fait aucun doute. Je suis le premier. Mais nous continuerons à faire face et à essayer de renverser la situation, pour nous-mêmes et pour le club. »

Le silence des dirigeants pointés du doigt

Dans son message, Romero n’a pas manqué de cibler les dirigeants du club londonien, tenus responsables du manque de constance de l’équipe mais surtout d’une absence criante de soutien : « Dans des moments comme celui-ci, ce sont les autres qui devraient prendre la parole, mais ils ne le font pas, comme c’est le cas depuis plusieurs années maintenant. Ils ne se manifestent que lorsque tout va bien. Nous resterons ici, nous travaillerons, nous resterons soudés et nous donnerons tout pour renverser la situation. »

Lui au moins ne s’est pas pointé avec un gobelet Arsenal sur la pelouse !

Bournemouth pourrait faire son marché à Tottenham

