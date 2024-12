Tottenham tombe dans le piège de Bournemouth, coup d’arrêt pour Brighton

Cueilli par des Cherries.

Tottenham trébuche encore en Premier League. Ce jeudi, les Spurs ont été battus sur la pelouse de Bournemouth dans le cadre de la 14e journée de championnat. Le seul but de la rencontre est venu des pieds de Dean Huijsen, qui a réussi à reprendre parfaitement de la tête un corner donné par James Tavernier en début de rencontre (1-0, 17e). Peu inspirés, les hommes de Postecoglou n’ont trouvé que quatre fois le cadre au cours des 90 minutes. Il s’agit déjà du sixième revers des Londoniens en Premier League cette saison, eux qui sont englués à la dixième place du classement (20 points), juste derrière leur adversaire du jour (21 points). Les hommes d’Andoni Iraola ajoutent de leur côté un nouveau gros nom à leur tableau de chasse, eux qui ont précédemment fait tomber Arsenal et Manchester City cette saison.

Dans l’autre rencontre de la soirée, Brighton a aussi concédé une défaite en déplacement du côté de Fulham. Carlos Baleba (1-1, 50e) avait répondu à l’ouverture du score précoce d’Alex Iwobi (1-0, 4e), mais un deuxième but de ce dernier (3-1, 87e) et un but contre son camp de Matt O’Riley (2-1, 79e) ont offert la victoire aux Cottagers. Les Seagulls sont cinquièmes au classement avec 23 points, tandis que Fulham pointe juste derrière avec 22 unités ont compteur.

Les clubs oiseaux ont pris du plomb dans l’aile ce jeudi.

