Tottenham claque 75 millions d'euros sur un buteur anglais

Avoir la notion des prix, c’est important.

Si le Tottenham d’Ange Postecoglou nous a souvent régalé la saison passée, il a aussi pu se montrer frustrant en attaque, où personne n’a réellement réussi à reprendre le flambeau délaissé par Harry Kane. Que faire dans ce cas ? Sortir le chéquier, évidemment. C’est ce qu’ont donc fait les Spurs ce samedi, en déboursant pas moins de 75 millions d’euros sur Dominic Solanke, auteur d’une saison à 19 buts à Bournemouth l’an dernier. Dans un communiqué, Tottenham fait savoir que le joueur sera lié au club jusqu’en 2030. Il s’agit ici, vous ne rêvez pas, du transfert le plus cher cet été dans la planète football.

We are delighted to announce the signing of Dominic Solanke from Bournemouth.

Welcome to Tottenham, Dominic! 🤍

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) August 10, 2024