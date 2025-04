Lyonnais à vie, du moins dans le cœur.

Rayan Cherki réalise la meilleure saison de sa carrière avec l’Olympique lyonnais, avec 9 buts et 18 passes décisives délivrés en 36 rencontres. L’international espoir, aux portes de l’équipe de France A, pourrait quitter le 69 cet été. S’il était proche de s’envoler de son nid en août dernier, l’artiste de 21 ans est encore au bercail, prêt à disputer un quart de finale de Ligue Europa jeudi soir contre Manchester United. L’occasion de manifester son amour à son club formateur.

« Si je peux gagner un trophée avec l’OL, j’aurai accompli la plus belle chose avec mon club préféré »

« Je pense que c’est une phrase qui restera gravée à jamais dans les mémoires. Je suis né à Lyon et je mourrai lyonnais, confie le natif de la ville pour l’UEFA, relayé par le site de l’OL. C’est quelque chose qui ne s’achète pas. […] Jouer pour l’Olympique lyonnais est l’un de mes plus grands rêves qui se réalise. Et si je peux gagner un trophée avec, j’aurai accompli la plus belle chose avec mon club préféré. »

Formé à l’OL, cet exercice 2024-2025 est déjà le sixième qu’il dispute avec les Gones, un p’tit coup dans le rétro s’impose. « Ce sera ma cinquième année et six mois… Oui, c’est vrai. J’ai rejoint l’Olympique lyonnais à 15 ans. J’ai commencé à prendre de l’expérience. Malgré tous les matchs que j’ai disputés, il y a eu des hauts et des bas. Mais c’est ce qui forge le caractère. »

🎙️ "Je suis né à Lyon et je mourrai Lyonnais" L'interview de Rayan Cherki avant cette double confrontation face à Manchester United ✨ ⬇️#OLMUFC — Olympique Lyonnais (@OL) April 9, 2025

Le magicien du milieu de terrain a également abordé son rôle de passeur, dont il règne sur le classement en Ligue 1 (9 passes décisives) et en Ligue Europa (8). « Je veux faire rêver les gens et mes coéquipiers. J’aime les actions belles et spectaculaires. Marquer un but est toujours superbe, mais faire une passe que personne n’a vue, que moi seul peux faire, rend le choix entre les deux plus facile. Une fois plongé dans le jeu, je sais ce qui va se passer. C’est comme si je prenais une photo de ce qui se passe autour de moi, ce qui rend les choses logiques. »

On n’attend qu’une chose, le voir exploser les filets d’Onana jeudi soir.

