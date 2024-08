Pierre Sage s’exprime sur le départ de Rayan Cherki

Sage à l’assaut.

Deux jours avant de recevoir l’AS Monaco au Groupama Stadium, et en pleine tourmente, Pierre Sage a tenu une conférence de presse où il a abordé le dossier brûlant de Rayan Cherki. Le Lyonnais, dont un départ à Fulham semble se dessiner, est toujours officiellement pensionnaire du loft rhodanien. « On l’attendait à Paris, puis à Dortmund. On se prépare davantage à son départ. S’il est encore avec nous le 31 août, nous reconsidérerons la situation », a expliqué l’entraîneur.

Sage a également évoqué les défis posés par ces départs en série et l’incertitude autour du mercato : « Il y a une logique économique et sportive derrière tout ça. Les choix ne sont pas dénués de sens. » L’entraîneur de l’OL a aussi abordé le retour à l’entraînement de Lacazette après une semaine de repos, cette fois avec plus d’optimisme : « Physiquement et mentalement, il est très bien. » Avant de conclure qu’il avait « l’impression qu’Alexandre Lacazette revenait après deux mois de congé ».

C’était un peu les vacances pour l’international français aux JO.

Mercato : Lyon envoie l’un de ses jeunes à Botafogo