Saka et Arsenal croquent Fulham, Forest coule Manchester United

Arsenal 2-1 Fulham

Buts : Merino (38e) et Saka (73e) pour les Gunners // Muniz (90e+3) pour les Cottagers

Loin d’être éblouissant ce mardi, Arsenal, porté par son revenant Bukayo Saka, a assuré l’essentiel en dominant Fulham à l’Emirates Stadium lors de cette 30e journée (2-0). Si les Gunners vibrent dès la 21e minute, à la suite de la reprise de volée d’Ethan Nwaneri, c’est finalement Mikel Merino, servi par ce même Nwaneri, qui va permettre aux siens de prendre l’avantage à la 37e minute après un premier acte assez terne. Trouvé en retrait dans la surface adverse, l’international espagnol contrôle, puis voit son tir être contré par un défenseur des Cottagers dans ses propres cages (1-0, 37e). Son sixième pion cette saison (TCC).

Au retour des vestiaires, Fulham tente de réagir. Excentré côté gauche, Raúl Jiménez tente de surprendre David Raya en frappant fort au premier poteau, mais le portier espagnol détourne parfaitement la tentative (53e). Mais c’est de nouveau Arsenal qui reprend le dessus, à l’image du tir de Jurrien Timber, parfaitement lancé côté droit par Martin Ødegaard, qui ne trompe pas la vigilance de Bernd Leno (54e). Le retour de Bukayo Saka à la 66e, trois mois après sa blessure, va faire chavirer cette soirée dans l’ivresse. À la suite d’un centre détourné par une talonnade aérienne géniale de Gabriel Martinelli, l’international anglais marque le but du break sur un coup de casque (2-0, 73e). Dans le temps additionnel, Rodrigo Muniz réduit l’écart, mais le réveil aura été trop tardif pour les Cottagers (2-1, 90e+3). Rideau.

Nottingham Forest 1-0 Manchester United

But : Elanga (5e)

Sur une série de quatre matchs sans défaite, Manchester United a pris encore un peu plus l’eau en étant renversé par Nottingham Forest ce mardi soir au City ground (1-0). D’entrée, les Red Devils vont subir la loi de Forest, et surtout celle d’Anthony Elanga : parti seul de son camp après un corner mal négocié par les hommes de Rúben Amorim, le Suédois dépose ses adversaires grâce à une contre-attaque éclair avant de tromper Andre Onana d’une frappe pure du gauche (1-0, 5e). Magique. Mis à part cette chevauchée fantastique, pas grand-chose à se mettre sous la dent lors de ce premier acte.

Les Red Devils tentent d’égaliser, d’abord par Alejandro Garnacho (70e), puis par Mason Mount, dont la frappe enroulée ne passe qu’à quelques centimètres du but adverse (80e), mais rien n’y fait. Malgré une ultime tentative de Harry Maguire, sauvé sur la ligne par Murillo (90e+6), Manchester United ne parvient pas à gratter le point du nul. Rúben Amorim peut faire les 100 pas, son équipe vient de concéder une 13e défaite cette saison et s’enlise à la 13e place de Premier League, à trois points du 16e, West Ham. De son côté, Forest signe sa 17e victoire lors de cet exercice et compte provisoirement 8 points d’avance sur Chelsea, 4e.

« Il n’ira nulle part » : Rúben Amorim ne laissera pas partir Bruno Fernandes