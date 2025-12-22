S’abonner au mag
Naples cuisine Bologne et remporte la Supercoupe d’Italie

  Naples 2-0 Bologne

Buts : Neres (39e et 57e) pour le Napoli

Naples plus que jamais sur le toit de l’Italie.

Après avoir remporté le Scudetto pour la deuxième fois en trois ans en fin de saison dernière, Naples s’adjuge un dernier trophée pour clore en beauté cette année 2025. Loin de la ferveur italienne, dans le stade d’Al-Nassr à Riyad, les Napolitains ont remporté la troisième Supercoupe d’Italie de leur histoire face à Bologne (2-0). Offensivement, un seul homme aura porté les Partenopei.

Neres injouable

Auteur d’un doublé, dont une magnifique frappe enroulée pour ouvrir le score, David Neres aura été l’homme de cette campagne vers le titre. Déjà buteur contre l’AC Milan en demi-finales jeudi dernier, le Brésilien a confirmé sa très bonne première partie de saison.

Et s’il se frayait un chemin cet été avec la Seleção ?

