Naples se rattrape contre le Hellas Vérone, mais perd de précieux points

Naples 2-2 Hellas Vérone

Buts : McTominay (54e) et Di Lorenzo (82e) pour le Napoli // Frese (16e) et G.Orban (27e)

Suspense total dans le haut de tableau du championnat italien.

Ce mercredi, le Napoli avait l’occasion de reprendre provisoirement le fauteuil de leader à l’Inter. Ce n’est pas chose faite du tout, puisque Naples s’est fait accrocher dans son Maradona par le Hellas Vérone (2-2), pourtant premier relégable du championnat après 18 journées. La soirée s’est vite annoncée compliquée pour Gli Azzurri, surpris par deux fois en première période avec notamment un but sur péno de l’ancien Gone Gift Orban.

Menés de deux buts à la pause, les hommes d’Antonio Conte ont laborieusement réagi. D’abord par une réduction de la tête de Scott McTominay, puis d’un sursaut d’orgueil de leur capitaine Giovanni Di Lorenzo en fin de match. Un bon retour au score et un point de sauvé, certes, mais les conséquences au classement risquent d’arriver très vite. Troisième avec 38 points, Naples laisse tout le luxe à l’Inter et à l’AC Milan de prendre de l’avance en tête.

🤩 | Giovanni Di Lorenzo nous montre pourquoi il est capitaine ! ©️💥 #NapoliVerona

L’Atalanta solide à Bologne grâce à Nikola Krstović

La perf’ du début de soirée en Italie est à mettre sur le compte de l’Atalanta, victorieuse 0-2 à Bologne grâce à un doublé du remuant Nikola Krstović. Ce succès permet à la Dea de repasser devant son adversaire du jour et de se rapprocher des places européennes.

💥💥 | DOUBLÉ pour Nikola Krstovic, l'Atalanta fait le break ! #BologneAtalanta

Bologne 0-2 Atalanta

Buts : Krstović (37e et 60e)

