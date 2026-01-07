S’abonner au mag
  • Serie A
  • J19
  • Naples-Hellas Vérone (2-2)

Naples se rattrape contre le Hellas Vérone, mais perd de précieux points

TJ
Naples se rattrape contre le Hellas Vérone, mais perd de précieux points

  Naples 2-2 Hellas Vérone

Buts : McTominay (54e) et Di Lorenzo (82e) pour le Napoli // Frese (16e) et G.Orban (27e)

Suspense total dans le haut de tableau du championnat italien.

Ce mercredi, le Napoli avait l’occasion de reprendre provisoirement le fauteuil de leader à l’Inter. Ce n’est pas chose faite du tout, puisque Naples s’est fait accrocher dans son Maradona par le Hellas Vérone (2-2), pourtant premier relégable du championnat après 18 journées. La soirée s’est vite annoncée compliquée pour Gli Azzurri, surpris par deux fois en première période avec notamment un but sur péno de l’ancien Gone Gift Orban.

Menés de deux buts à la pause, les hommes d’Antonio Conte ont laborieusement réagi. D’abord par une réduction de la tête de Scott McTominay, puis d’un sursaut d’orgueil de leur capitaine Giovanni Di Lorenzo en fin de match. Un bon retour au score et un point de sauvé, certes, mais les conséquences au classement risquent d’arriver très vite. Troisième avec 38 points, Naples laisse tout le luxe à l’Inter et à l’AC Milan de prendre de l’avance en tête.

L’Atalanta solide à Bologne grâce à Nikola Krstović

La perf’ du début de soirée en Italie est à mettre sur le compte de l’Atalanta, victorieuse 0-2 à Bologne grâce à un doublé du remuant Nikola Krstović. Ce succès permet à la Dea de repasser devant son adversaire du jour et de se rapprocher des places européennes.

  Bologne 0-2 Atalanta

Buts : Krstović (37e et 60e)

L’Inter vient à bout du gardien de Bologne

TJ

À lire aussi
Les grands récits de Society: L'affaire Yvon Gérard - Le notaire a disparu
  • Grand Récit
Les grands récits de Society: L'affaire Yvon Gérard - Le notaire a disparu

Les grands récits de Society: L'affaire Yvon Gérard - Le notaire a disparu

Le 17 août 2022, Yvon Gérard saluait sa famille, sortait de chez lui et s'évaporait dans la nature. Depuis, il n'est pas réapparu. Que s'est-il passé?

Les grands récits de Society: L'affaire Yvon Gérard - Le notaire a disparu
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!