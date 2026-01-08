S’abonner au mag
Les expulsés du week-end de Ligue 1 fixés sur leurs sanctions

Qui dit carton, dit sanction. Ce mercredi soir, la commission de discipline de la LFP a distribué les mauvais points après un week-end mouvementé sur le plan disciplinaire (cinq cartons rouges).

À Monaco, Mamadou Coulibaly écope de trois matchs ferme avec un match de sursis après son geste dangereux sur Nicolas Tagliafico, samedi face à Lyon. Un pied monté beaucoup trop haut, jugé dangereusement proche de la gorge du Lyonnais, et une expulsion logique.

Emersonn prend cher

Exclu dès la 23e minute contre Lens, le Toulousain Emersonn prend quasiment le même tarif : suspension de trois matchs ferme pour un tacle sur Odsonne Édouard, après une expulsion jugée sévère par certains. De quoi conclure une sale soirée pour les Toulousains qui perdent aussi Rasmus Nicolaisen et Djibril Sidibé sur blessures.

À Marseille, Arthur Vermeeren s’en sort avec deux matchs ferme et un avec sursis pour son intervention sur Anthony Lopes, tandis que Bilal Nadir, expulsé après deux jaunes express, n’écopera que d’un match. Enfin, Alexsandro purgera un match ferme et un avec sursis malgré un carton très controversé face à Rennes, une décision validée par la direction de l’arbitrage en début de semaine.

Gabriel, celui qui bloque et qui débloque

