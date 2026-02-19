Lille se foire encore contre l'Étoile rouge

Sans idées et même surpassé dans le jeu par l'Étoile rouge, Lille s'est incliné à domicile (0-1) en barrages aller de Ligue Europa, et compromet sa qualification pour les huitièmes avant le retour à Belgrade dans une semaine. Impuissant, le LOSC inquiète par son incapacité à marquer des buts et à se frayer des occasions.

Lille 0-1 Étoile rouge

But : Tebo Uchenna (45e+1) pour Belgrade

Une seule victoire en dix matchs. C’est la triste statistique qui résume à elle seule le début d’année 2026 du LOSC, et la bouillie de football proposée par la bande à Bruno Genesio, battue à domicile par l’Étoile rouge de Belgrade (0-1). Toujours sans idées et incapables de se créer plusieurs occasions franches, les Lillois se sont mis dans une situation délicate et seront condamnés à l’exploit dans une semaine au bouillant « Marakana » de Belgrade. De son côté, la meilleure défense de la Ligue Europa rentre avec le clean-sheet et une avance à la fois courte et précieuse. Une contre-performance lilloise à la hauteur du mécontentement de ses supporters, qui réclament plus que jamais le départ de leur « Pep » local au milieu des nuages de fumigènes lancées à la fin du match sur la pelouse de Pierre-Mauroy.

La méthode Stanković

Il fallait vraiment être un taré de football pour trouver une once de spectacle dans ce premier acte du premier acte entre Lillois et Belgradois. En déplacement dans le Nord de la France, les Serbes ont d’abord barricadé de leur propre cage, rendant leur zone de vérité que très peu pénétrable. Un tactique simple, mais payante tant les maux lillois sont importants dans le secteur offensif. Sans Olivier Giroud, laissé sur le banc mais avec Gaëtan Perrin, titularisé pour la première fois par Bruno Genesio et buteur le week-end dernier face à Brest, Lille a fait du Lille. C’est à dire contourner les bases serbes telle une équipe de handball qui aurait reçue pour consigne de ne pas marquer. Une première période d’un rare ennui, qui a sans doute plongé une bonne partie des téléspectateurs dans un sommeil profond… à l’instar de la défense du LOSC. Complètement endormie, une forêt de jambes lilloise laisse filer un centre de corner, qui finit sur le genou du défenseur Franklin Tebo Uchenna. Opportuniste, le Nigérian permet aux siens d’ouvrir le score juste avant la pause (0-1, 45e+1), et venait donner raison à la tactique très défensive décidée par Dejan Stanković.

Lille craque juste avant la mi-temps face à l'Étoile Rouge 😬 🖥️ Il va rester 45 minutes aux Lillois sur CANAL+ FOOT pour remonter le score et éviter une défaite à domicile.#UEL pic.twitter.com/hUWfQnDVOo — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) February 19, 2026

Comme si, laissant de côté la victoire contre Fribourg qui avait permis aux Dogues de se qualifier pour ces fameux barrages, les déconvenues en championnat découlaient maintenant sur la coupe d’Europe. L’agacement de Bruno Genesio se mesure par un double changement à la mi-temps, et les entrées de Nabil Bentaleb et Thiago Santos. Le second a beau essayer d’apporter un semblant de folie, c’est quand même l’Étoile rouge qui se montre dangereuse. Peu après l’heure de jeu, Marko Arnautović est à un face-à-face de doubler la mise, bien repris par Berke Özer.

Symptôme de l’impuissance offensive à Lille, il aura fallu attendre le dernier quart d’heure pour enfin voir une tentative des locaux. Elle est signée du latéral Romain Perraud, qui après être rentré à l’intérieur écrase une frappe facilement captée par Matheus, qui devait presque se réjouir de se réchauffer un peu dans la nuit lilloise. Son équipe, elle, joue son jeu de manière anormalement décomplexée. Arnautović, encore lui, rate encore le coche, profitant d’un alignement très médiocre de la défense, mais butant encore sur un Berke Özer attentif. Lille a tout tenté, allant jusqu’à forcer le destin et un cafouillage qui n’a pu être conclu en but par Nabil Bentaleb, par fatigue et manque de lucidité. C’est sûrement ce qui résume la soirée lilloise, dont l’équipe de foot devra obligatoirement trouver un supplément d’âme pour ramener autre choses que du dépit de Serbie.

Lille (4-2-3-1) : Özer – Bouaddi, Mandi, Ngoy, Perraud – Mukau (Bentaleb, 46e), André, Haraldsson (T.Santos, 46e) – Perrin (62e), Correia (Edjouma, 77e), Fernandez-Pardo (Diaoune, 77e). Entraîneur : Bruno Genesio.

Étoile rouge de Belgrade (3-4-3) : Matheus – Erakovic (Veljkovic, 84e), Tebo Uchenna, Rodrigo – Seol, Handel, Krunić, Tiknizyan (Avdic, 77e) – Bruno Duarte (Katai, 77e), Lucic (Stankovic, 84e), Enem (Arnautović, 63e). Entraîneur : Dejan Stanković.

