L’arbitre Pascal Kaiser soupçonné d'avoir simulé les agressions homophobes qu'il a subies

TJ
18 Réactions
Une histoire qui prend une tournure très bizarre. Il y a quelques semaines, son histoire mettait en émoi toute l’Allemagne avec une demande en mariage à son petit ami sur la pelouse du stade de Cologne, puis recevait le soutien de tout le monde après deux agressions homophobes successives. Ces dernières semaines agitées ont été vécues par l’arbitre amateur Pascal Kaiser, qui fait encore parler de lui ce jeudi.

Des messages destinés à lui-même ?

Et plot-twist total… Il est soupçonné d’avoir simulé une agression homophobe contre lui-même, selon les autorités allemandes via l’AFP. Selon le parquet de Cologne, Kaiser est « soupçonné d’avoir simulé des agressions dont il aurait été la victime et d’avoir lui-même rédigé et envoyé des messages de menace qui lui étaient soi-disant destinés. » Son domicile a été perquisitionné, et l’intéressé n’a pour l’instant émis aucune réaction.

