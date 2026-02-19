S’abonner au mag
Des nouvelles rassurantes de Christophe Gleizes, toujours détenu en Algérie

Y’a des news qui donnent (un peu) le smile. Christophe Gleizes, journaliste de So Foot et Society détenu en Algérie, est loin d’être abattu. Selon les informations relayées par RMC Sport, le Français de 37 ans « va bien » et« reste confiant ». C’est Jean-Paul Vesco, archevêque d’Alger, visiteur régulier du natif d’Agen, qui a rapporté les faits à BFMTV.

« Je suis ébahi, il donne de l’énergie. Il a de bonnes conditions de détention, il lit beaucoup, il écrit aussi, explique l’homme d’église. Depuis le début de sa détention, il a arrêté de fumer, il a perdu du poids et il a pris du muscle. »

Christophe Gleizes reste positif

La justice algérienne a injustement condamné Christophe Gleizes à sept ans de prison ferme pour avoir été en contact avec l’un des dirigeants de la Jeunesse sportive de Kabylie dans le cadre d’un reportage sur le club. Alors qu’il s’est pourvu en cassation et que son parti à fait une demande de grâce présidentielle, le reporter « n’a pas de ressentiment et reste confiant » selon Vesco, .

Force Christophe !

Qu’es-tu devenue, la Juventus ?

Légende de la télévision, Thierry Ardisson s'en est allé à 76 ans, ce lundi 14 juillet. Il laisse derrière lui plusieurs émissions cultes, dont Tout le monde en parle, qui aura marqué toute une génération.

