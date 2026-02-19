S’abonner au mag
  • France
  • Olympique de Marseille

Sans Roberto De Zerbi, l’OM prépare un nouveau ritiro

Après une première saison à Rome, les Marseillais iront à Marbella. La téléréalité continue et direction l’Andalousie pour l’Olympique de Marseille. En pleine crise, les Phocéens ont prévu de se rendre dans la station balnéaire du sud de l’Espagne pour une mise au vert.

Ce stage s’organiserait entre les rencontres face à Brest et face à Lyon. Passer de Brest à Marbella, ça va leur faire tout drôle. Ce stage rappelle les deux ritiros à Rome initiés par Roberto De Zerbi la saison dernière. Leonardo Balerdi en garde un bon souvenir.

Pour tenter d’oublier cette crise, les Marseillais profiteront donc de l’hiver doux de Marbella et de ses plages. Mais l’objectif est de bosser. Après la défaite 5-0 face au Paris Saint-Germain et le 2-2 à domicile contre Strasbourg, les Olympiens auront à cœur de bosser pour relancer la machine, en espérant que la prod’ ne les envoie pas en boîte de nuit.

Le casting s’agrandit

C’est confirmé, Habib Beye rejoint la villa des rêves européens brisés. Après un passage à Rennes, l’entraîneur tentera de faire oublier Roberto De Zerbi. Première échéance ce samedi à Brest, avant de possiblement s’envoler pour Marbella.

Pas de Benjamin Castaldi pour présenter l’émission, Medhi Benatia reste aux commandes et assurera le poste.

Les Français sont les supporters les plus bruyants en Europe (merci l’OM)

