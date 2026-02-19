L’Inter a perdu un match et Lautaro Martínez

Une défaite et une grosse tuile. L’Inter a vécu une soirée difficile ce mercredi. Les Milanais ont non seulement perdu 3-1 contre Bodø/Glimt, mais ont également dû se passer de leur capitaine, Lautaro Martínez. Après une heure de jeu, l’Argentin a quitté le terrain en boitant et a été remplacé par Marcus Thuram.

L’Argentin absent plusieurs matchs ?

Lors de la conférence de presse d’après-match, l’entraîneur de l’Inter, Cristian Chivu, a donné directement des nouvelles de l’état de santé de son attaquant : « Nous avons perdu Lautaro, il s’est blessé, c’est un problème musculaire. Il sera absent un bon moment. »

Selon le coach, des examens sont prévus vendredi pour déterminer la nature exacte de la blessure et la durée précise pendant laquelle le joueur de 28 ans manquera aux Nerazzurri.

À Thuram de prendre la lumière des projecteurs.

Bodø/Glimt éblouit l’Inter