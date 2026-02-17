S’abonner au mag
  • Serie A
  • J25
  • Inter Milan-Juventus (3-2)

L’arbitre d’Inter-Juventus menacé de mort et prié de rester chez lui

Ah, la vie d’arbitre… Le week-end a été difficile pour l’arbitrage italien. Dans un premier temps, l’arbitre de la rencontre entre le Hellas Vérone et Parme s’est pris la foudre des supporters après le carton rouge direct, et peut-être un peu sévère, donné à Gift Orban. La grosse polémique du week-end était ailleurs.

Dans le match entre l’Inter et la Juventus, déjà averti d’un carton jaune, Kalulu s’en est vu attribuer un deuxième pour une faute imaginaire sur Alessandro Bastoni, auteur d’une très belle simulation. Seulement, pour un second carton jaune, la VAR ne peut pas intervenir. Pas de retour en arrière donc, Kalulu est prié de quitter le terrain. De son côté, Bastoni exulte. Cerise sur le gâteau, la Juventus a perdu 3-2 au Giuseppe-Meazza. Quand ça va pas, ça va pas.

Le double tribunal

L’arbitre de la rencontre, Federico La Penna, a dans un premier temps été sanctionné par la fédération italienne. Verdict : un mois de suspension, rapportent la Gazzetta dello Sport et la Repubblica.

En ligne, la sanction est populaire. Selon la presse italienne, l’arbitre a été menacé de mort par des supporters bianconeri. La police l’invite à rester chez lui.

Elle peut être violente, la Vieille Dame.

