S’abonner au mag
  • France
  • OGC Nice

Mauvaise nouvelle pour Nice et Elye Wahi

JE
Mauvaise nouvelle pour Nice et Elye Wahi

Quinze secondes maudites. Ce dimanche soir, Elye Wahi a dû être remplacé après seulement quelques minutes en raison d’une blessure et a annoncé le lendemain qu’il serait absent plusieurs semaines.

Les Niçois se sont inclinés 0-2 face à l’Olympique lyonnais et Wahi a été touché à la cheville dès la 15e seconde lors d’un duel avec le Lyonnais Hans Hateboer. Après une interruption de plusieurs minutes et une tentative infructueuse de continuer à jouer, il a finalement quitté le terrain.

Wahi stoppé dans son élan

Comme le joueur l’a annoncé lui-même dans sa story Instagram, il sera absent « quelques semaines » en raison de sa blessure à la cheville. Une situation particulièrement amère pour le club comme pour le joueur, car Wahi semblait retrouver son meilleur niveau à Nice, avec trois buts en cinq matchs de Ligue 1.

De plus, l’entraîneur niçois Claude Puel ne semble pas accorder une confiance totale au remplaçant Kevin Carlos. L’Espagnol est resté sur le banc et Puel a préféré aligner l’ailier Mohamed-Ali Cho en pointe.

Après la défense, c’est l’attaque qui trinque.

Qui peut s’asseoir à la table de l’OGC Nice et dire : « Je défends plus mal que toi à l’extérieur »

JE

À lire aussi
20
Revivez Lyon - Nice (2-0)
  • Ligue 1
  • J22
  • Lyon-Nice
Revivez Lyon - Nice (2-0)

Revivez Lyon - Nice (2-0)

Revivez Lyon - Nice (2-0)
Les grands récits de Society: Luigi Mangione, un cauchemar américain
  • Récit
Les grands récits de Society: Luigi Mangione, un cauchemar américain

Les grands récits de Society: Luigi Mangione, un cauchemar américain

C’est l’histoire d’un élève modèle issu d’une famille modèle qui avait tout pour vivre le rêve américain, mais qui se retrouve aujourd’hui accusé du meurtre du PDG de la première compagnie d’assurances santé privée des États-Unis. Son procès commence ce lundi 1er décembre dans l'État de New York, il risque la peine capitale.

Les grands récits de Society: Luigi Mangione, un cauchemar américain
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.