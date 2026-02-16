S’abonner au mag
Qui peut s’asseoir à la table de l’OGC Nice et dire : « Je défends plus mal que toi à l’extérieur »

AR
Opération portes ouvertes. En déplacement à Lyon ce dimanche soir, l’OGC Nice s’est incliné pour la onzième fois cette saison en Ligue 1 (2-0) avec une défense en souffrance. Une sale habitude puisque les Aiglons ont encaissé au moins un but lors de leurs 27 derniers matchs officiels à l’extérieur, comme le rapporte le compte très bien fourni Statsdufoot.

Un record historique

Inquiétant ? Pas qu’un peu puisqu’il faut remonter à la saison 1979-1980 pour retrouver la dernière série défensive aussi catastrophique en déplacement pour Nice. Pour se rassurer, les Azuréens peuvent se dire qu’avec 40 buts encaissés et seulement 3 clean sheets, ils ne sont pas les seuls à tirer la langue : la cage de Nantes est aussi mal défendue (40 pions également) alors que Metz est au fond de la charrette avec 49 buts encaissés.

Bon, pas sûr que ça vaille le coup de se réjouir, en fait.

Claude Puel amer et inquiet après la défaite à Lyon

