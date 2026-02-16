Neymar a fait son retour avec Santos

Tiens, d’habitude, il disparaissait au mois de février… Ce dimanche, Neymar a fait son grand retour sur les terrains verts. Alors que Santos menait déjà 3-0 à la mi-temps contre Velo Clube en championnat de São Paulo, l’entraîneur Juan Pablo Vojvoda en a profité pour relancer le Ney. L’attaquant de 34 ans n’avait plus joué depuis décembre et son opération au genou gauche.

Après 45 minutes durant lesquelles Neymar a fait lever les supporters de l’Estádio Urbano Caldeira, Santos s’est finalement imposé 6-0. Le génie brésilien finit le match avec une passe décisive pour Gabriel Barbosa. Tout sourire, l’ancien joueur du Paris Saint-Germain semblait ravi de retrouver les terrains. Un retour primordial, puisque le joueur a un seul objectif en tête : la Coupe du monde 2026.

“O meu nome é Neymar também” 😂😂😂 O Príncipe se divertiu com a criançada. 🤍🖤 pic.twitter.com/vFCnjbPJfH — Santos FC (@SantosFC) February 16, 2026

Carnaval Neymar au carnaval américain ?

Neymar n’a plus joué avec le Brésil depuis plus de deux ans. En même temps, le meilleur buteur de l’histoire de la Seleção (79 buts) enchaîne les blessures depuis quelques années. Sa rupture du ligament croisé en octobre 2023 fut le coup de grâce.

La Coupe du monde est dans un peu plus de 100 jours. Est-ce que Neymar sera en forme afin de se faire sélectionner par Carlo Ancelotti ? Son coach à Santos a son avis : « Je pense que tout le monde a besoin de Neymar. » Problème, nous ne sommes plus en 2016, et si ses blessures à répétition persistent, il serait étonnant de l’apercevoir dans la liste d’Ancelotti. Premier rendez-vous en mars contre la France et la Croatie en amical pour voir si Neymar fait partie de la fête.

Celle sur le terrain, du moins…

