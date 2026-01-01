L'avenir de Neymar enfin fixé ?

La première bonne nouvelle de 2026 ?

Selon la presse brésilienne et l’AFP Neymar aurait prolongé son contrat d’une saison supplémentaire avec Santos, son club formateur dans lequel il était revenu le 30 janvier 2025. Alors que son contrat expirait le 31 décembre à minuit, l’ancien joueur du Paris Saint-Germain aurait trouvé un accord avec la Peixe jusqu’au 31 décembre 2026 selon la vidéo postée sur les réseaux sociaux du club paulista.

Tá chegando a hora. ⏰ pic.twitter.com/EryjX2YRPf — Santos FC (@SantosFC) December 31, 2025

La Coupe du monde 2026 comme objectif

Malgré les blessures qui continuent de l’éloigner des terrains, Neymar aura joué un rôle prépondérant dans le maintien de Santos dans l’élite du football brésilien avec onze buts inscrits et quatre passes décisives en 30 matchs. Si le meilleur buteur de de l’histoire de la Seleção n’a plus porté le maillot auriverde depuis le 17 octobre 2023 lors d’un match contre l’Uruguay, où il avait été victime d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou et d’une déchirure du ménisque, il espère toujours faire son retour en équipe nationale.

Arrivé à la tête de la sélection en mai dernier, Carlo Ancelotti a notamment évoqué le cas Neymar lors de sa dernière conférence de presse : « Puisque nous parlons de Neymar, nous devons parler d’autres footballeurs. Nous devons penser au Brésil, qui peut être avec ou sans Neymar ». Si le numéro 10 brésilien continue d’espérer faire partie de la liste finale pour ce Mondial, il devra d’abord récupérer de son opération du genou gauche en date du 22 décembre dernier et qui devrait le tenir éloigné des terrains jusqu’en février.

Chant du cygne ou résurrection, le Ney est à la croisée des chemins.

