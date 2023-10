Le douloureux verdict est tombé pour le genou de Neymar

Les croisés, tu connais.

Sorti sur civière la nuit dernière contre l’Uruguay, Neymar sera éloigné des terrains pendant plusieurs mois. Al-Hilal a publié de mauvaises nouvelles : la star brésilienne souffre d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou et d’une déchirure du ménisque. Il sera prochainement opéré. Un sale coup pour le club saoudien, leader de la Saudi Pro League après neuf journées. Ney manquera aussi, entre autres, le choc entre la Seleção et l’Argentine le mois prochain au Maracanã.

The medical tests “NEYMAR ” underwent, confirmed the Anterior Cruciate Ligament and Meniscus tear injury in his knee, he will be going through surgery and then a treatment program that will be determined later..

Return Stronger @neymarjr 💙#AlHilal pic.twitter.com/5I3u7F7wQm

— AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) October 18, 2023