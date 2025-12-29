Claude Puel de retour à Nice, c’est officiel

Un coup de jeune.

On le savait depuis quelques heures, c’est désormais officiel. L’OGC Nice a annoncé ce midi le départ de son entraîneur Franck Haise d’un commun accord et l’arrivée de Claude Puel pour le remplacer.

Communiqué officiel de l'OGC Nice ⤵︎ — OGC Nice (@ogcnice) December 29, 2025

« Je tiens à remercier toutes les personnes qui œuvrent chaque jour pour le club et souhaite au Gym, à ses supporters et à tout son environnement de renouer rapidement avec une dynamique sportive positive », a déclaré Franck Haise.

Puel n’avait plus entraîné depuis 2021

Pourtant quatrième de Ligue 1 la saison dernière, Nice a vu sa première partie de saison tourner au cauchemar, entre neuf défaites de rang (avant une victoire contre Saint-Étienne en Coupe de France), un zéro pointé en Coupe d’Europe et un conflit ouvert avec les supporters.

Déjà passé par Nice entre 2012 et 2016, Claude Puel aura pour « mission prioritaire de redresser les performances de l’équipe ». Il sera secondé de Julien Sablé, jusqu’ici directeur du centre de formation. Le technicien fait son retour sur un banc de touche pour la première fois depuis son départ de Saint-Étienne, en 2021.

Place aux bonnes résolutions.

