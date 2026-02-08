S’abonner au mag
Nice et Monaco se quittent bons ennemis

En délicatesse depuis le début de saison, Nice et Monaco espéraient profiter du Derby de la Côte d’Azur pour se remettre à l’endroit et donner du plaisir à leurs supporters. Une mission ratée puisque les deux formations n’ont pas réussi à se départager à l’Allianz Riviera (0-0). Au moins, aucune des deux équipes n’a perdu, c’est déjà ça.

Probablement motivés par la colère de leurs supporters, les Monégasques ont très vite pris les choses en main dans cette rencontre. Malheureusement pour eux, Folarin Balogun voit sa reprise du gauche échouer sur la transversale (3e). Dans la foulée, Nice pense obtenir un penalty pour une main de Thilo Kehrer mais l’arbitre revient finalement sur sa décision après consultation du VAR (4e).

Le public se dit alors qu’ils vont assister à un match totalement fou. Raté là aussi même si Dante fait trembler Philipp Köhn sur un coup de casque (10e) et que Balogun heurte cette fois-ci sur un très bon Maxime Dupé, resté titulaire malgré le retour de la CAN de Yéhvann Diouf (31e).

Le second ne sera pas beaucoup plus emballant malgré une volée d’Aleksandr Golovin repoussée par Dupé (47e) et un sauvetage miraculeux en aile de pigeon de Kehrer alors que Köhn était battu (73e). Heureusement, Gabin Bernardeau a apporté un peu de folie en envoyant le ballon sur la montre de l’arbitre de la rencontre.

Au moins, Nice ne devrait pas se ridiculiser une nouvelle fois en Europe l’an prochain. Sauf si les Aiglons ont la bonne idée de remporter la Coupe de France.

Valère Germain, l’ombre de la retraite

