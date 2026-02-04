Coupe de France : Endrick libère l’OL, Nice renverse Montpellier

On a longtemps cru que Laval pousserait Lyon jusqu’aux tirs au but ce mercredi en huitièmes de finale de la Coupe de France. Les Gones, peu en jambes, ont sans cesse buté sur la défense lavalloise, organisée et solide, alors que Rémy Descamps a été plus sollicité qu’escompté entre ses perches. Mais il était écrit qu’un jeune crack nommé Endrick pouvait surgir à tout moment et changer le cours du match. Profitant d’un travail remarquable de Pavel Šulc, le Brésilien s’est infiltré entre les défenseurs avant de placer un coup de canon surpuissant sous la barre (1-0, 80e).

Avec cinq buts lors de ses cinq premiers matchs, le gamin impressionne déjà pour ses débuts et continue d’entretenir de doux rêves chez les supporters lyonnais. Dans la foulée, l’OL a définitivement scellé son avance grâce à un nouveau missile signé Afonso Moreira. Sa frappe a heurté le poteau, mais est finalement bien rentrée dans le but grâce à une déviation malheureuse du portier Maxime Hautbois (2-0, 90e+4). L’OL l’emporte (2-0) et file en quarts de finale avec un objectif bien clair : enfin remporter cette foutue Coupe de France qui lui échappe depuis 2012.

Le Paris FC trop passif face aux Merlus

On peut sortir le Paris Saint-Germain et se faire surprendre par Lorient au tour suivant : c’est ce que vient encore de prouver le Paris FC au stade du Moustoir ce mercredi (2-0). Les hommes de Stéphane Gilli ont livré un premier acte bien terne, sans véritable inspiration, avant de se faire surprendre au retour des vestiaires. Profitant d’une déviation favorable, Noah Cadiou a fusillé Obed Nkambadio à bout portant pour placer les locaux devant (1-0, 55e). Le PFC tente de réagir, faisant notamment entrer en jeu Ciro Immobile pour la première fois. Mais même un ancien Soulier d’or européen ne peut pas toujours trouver la faille face à de vaillants Merlus, qui ont même profité d’un contre-son-camp de Moustapha Mbow pour faire le break en fin de match (2-0, 81e).

Du côté de Toulouse, les gants d’Alexis Sauvage ont chauffé tout au long de la rencontre, mais ce sont bien les locaux qui l’ont emporté face à Amiens (1-0). Le portier amiénois a été mis à rude épreuve face à des Pitchouns déterminés et dominateurs. La solution est finalement venue d’un exploit individuel : Yann Gboho a récupéré un ballon picard et enroulé un tir trois étoiles dans la lucarne adverse (1-0, 39e). Suffisant pour sceller le sort du match, même si les Violets ont connu une grosse frayeur dans le temps additionnel : Teddy Averlant a cru égaliser, mais l’arbitre a signalé une position de hors-jeu. La cruauté de la Coupe…

Deux buts dans les dernières minutes pour Nice

Le véritable match fou de la soirée a toutefois eu lieu à Nice, qui a renversé Montpellier avec panache à l’Allianz Riviera. Les Aiglons s’étaient mis dans de sales draps, concédant un but après seulement quatre petites minutes de jeu après un centre de Nicolas Pays qui a poussé Kojo Peprah Oppong à dévier le cuir dans ses propres filets (0-1, 4e). Complètement endormis, les Niçois ont tardé à réagir et ont même vu Alexandre Mendy faire le break en seconde période (0-2, 70e). L’heure du réveil a sonné, même s’il ne restait que 20 minutes de jeu : Nice a d’abord réduit le score grâce au jeune Kail Boudache, 19 ans (1-2, 72e), avant d’arracher les tirs au but grâce à Antoine Mendy en fin de match (2-2, 89e). Du moins, c’est ce que pensait le Gym, qui n’aura finalement même pas à se coltiner cette plaie, puisque Sofiane Diop a surgi au bout du temps additionnel pour offrir la qualification aux siens (3-2, 90e+7). Quel come-back !

Lorient 2-0 Paris FC

Buts : Cadiou (55e) et Mbow (CSC, 81e) pour les Merlus

Nice 3-2 Montpellier

Buts : Boudache (72e), Mendy (89e) et Diop (90e+7) pour les Aiglons // Kojo Peprah Oppong (CSC, 4e) et A.Mendy (70e) pour la Paillade

Lyon 2-0 Laval

Buts : Endrick (80e) et Hautbois (CSC, 90e+4) pour les Gones

Toulouse 1-0 Amiens

But : Gboho (39e) pour le Téfécé

