Pourquoi la finale de la Coupe de France pourrait ne pas se jouer au Stade de France

Mais où se jouera la finale de la Coupe de France ? Comme le rapporte RMC Sport, la recherche d’un lieu pour accueillir le clou du spectacle de la compétition donne de sérieux maux de tête à la FFF.

Le problème pour la Fédération est que la date de la finale est fixée depuis longtemps au samedi 23 mai 2026, mais que la rencontre ne pourra pas se dérouler ce jour-là dans son enceinte habituelle, le Stade de France. Depuis 1998, la finale n’a échappé qu’une seule fois au stade de Saint-Denis, en 2024 à Lille, en raison des Jeux olympiques.

Cette année, la difficulté est toutefois d’une autre nature. Le week-end des 23 et 24 mai, d’importants travaux sont prévus dans la région parisienne et perturberont fortement les transports. La ligne B du RER, qui dessert le Stade de France, sera hors service durant tout le week-end.

Le Groupama Stadium ou Pierre-Mauroy comme alternatives ?

La seule possibilité pour maintenir la finale à Saint-Denis serait d’avancer le match d’un jour, au vendredi 22 mai. Une option toutefois difficilement envisageable tant que l’Olympique lyonnais peut encore, en théorie, se qualifier à la fois pour la finale de la Ligue Europa et celle de la Coupe de France. La finale européenne est en effet programmée le mercredi 20 mai, soit seulement deux jours avant cette date de repli.

D’autres solutions potentielles existent, avec Lille et Lyon comme sites de remplacement. Le Groupama Stadium ne pourra cependant être envisagé, pour des raisons de neutralité, qu’en cas d’élimination préalable de l’OL. De son côté, le stade Pierre-Mauroy de Lille ne serait une option qu’après l’élimination du rival régional, le RC Lens. Si, dès ce mercredi, Lyon venait à être éliminé par Laval ou Lens par Troyes, une solution pourrait alors se dessiner.

