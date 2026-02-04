Ce mardi, Opta a indiqué que Manchester City mènerait la Premier League si les matchs s'arrêtaient à la pause. Une drôle d'idée qui pose alors une question : à quoi ressemblerait l'histoire du foot si les matchs ne duraient que 45 minutes ? Pas de coup de boule en 2006 ni de remontadas de légende (infligées ou subies) pour le Barça... Bienvenue dans une toute autre galaxie du ballon rond.

♦ Le PSG se serait qualifié en quarts de finale de Ligue des champions en 2017.

♦ Jules Koundé en 2024-2025, c’est 61 matchs. Mais s’ils n’avaient duré que 45 minutes, l’international français aurait pu en jouer le double.

♦ Patrick Battiston aurait encore toutes ses dents.

♦ Gonçalo Ramos n’aurait pas mis un pion au PSG.

♦ L’épopée de l’AS Monaco en 2004 n’aurait eu aucune saveur.

♦ On ne sait pas comment on aurait pu départager la France et l’Italie lors de la finale de l’Euro 2000. Penos, chifoumi ou coups de boule ?

♦ La sœur de Zizou aurait (peut-être) été laissée tranquille.

♦ Les savons passés par les coachs à la mi-temps serviraient juste à prendre une douche.

♦ Nabil Fekir aurait gardé son maillot sur les épaules à Geoffroy-Guichard.

♦ Diego Godín aurait offert la première Ligue des champions de l’histoire de l’Atlético de Madrid en 2014 face à l’ennemi honni, le Real Madrid.

♦ Robert Lewandowski n’aurait jamais été capable de planter un quintuplé en 9 minutes.

♦ Le miracle d’Istanbul en 2005, ça aurait été juste le fait de voir Vikash Dhorasoo soulever le trophée de la Ligue des champions.

♦ Les Marseillais n’auraient pas forcément été « à jamais les premiers ».

♦ Le Stade rennais n’aurait toujours pas touché un trophée depuis 1983 et un titre de D2.

♦ Le Barça ne se serait pas pris de remontada en 1984 en Coupe d’Europe des vainqueurs de coupe par le FC Metz.

♦ Le Barça ne se serait pas pris de remontada en 2018 en Ligue des champions par l’AS Roma.

♦ Le Barça ne se serait pas pris de remontada en 2019 en Ligue des champions par Liverpool.

♦ L’Ajax Amsterdam serait au moins finaliste de cette Ligue des champions 2019.

♦ Le cri du cœur « Agueroooooooo » n’aurait pas retenti, mais Manchester City serait quand même champion de Premier League 2012. Moins clinquant, tout simplement.

♦ Pas de mi-temps, donc pas de présentation de Nilson Angulo à Sunderland.

♦ Ni de Challenge Wanadoo pour les benjamins de Rueil-Malmaison.

♦ Ole Gunnar comment ?

♦ En 2021, Pedri aurait toujours 71 matchs au compteur, juste moins de cernes.

♦ Radja Nainggolan aurait pu continuer la clope.

♦ Le fameux « une mi-temps et au dodo » aurait pu plus facilement se comprendre. « Parce qu’il y a école demain ».

♦ Le Bayer Leverkusen ne serait plus invaincu en 2023-2024.

♦ L’Allemagne aurait quand même fait pleurer le Brésil en 2014, mais avec moins de brutalité. 5-0, c’est sympa.

♦ Nicolas Anelka aurait insulté Raymond Domenech, mais à la fin du match.

♦ « 22 hommes courent après un ballon pendant 45 minutes, et à la fin, c’est l’Allemagne qui gagne. »

♦ L’arbitre de Mali-Tunisie aurait sifflé la fin du match à la 38e lors de la CAN 2022.

♦ On aurait fait l’économie de la moitié des interviews en bord terrain.

♦ Les coachs apporteraient du sang frais à leur équipe autour de 30e minute.

♦ Le tiki taka n’existerait pas : on appellerait ça une passe à dix.

♦ Arsène Wenger inventerait une nouvelle règle pour allonger les matchs.

♦ Gerard Piqué inventerait une nouvelle règle pour raccourcir les matchs.

♦ Ton attaquant qui a « besoin d’une action ou deux pour rentrer dans mon match » serait obsolète.

♦ Il ne fallait vraiment pas arriver en retard cette fois ci.

♦ Au moins, on aurait le temps d’aller se resservir à la buvette après 45 minutes.

♦ « 45 minutes au Bernabeu, c’est long », ça va encore…

♦ Kevin De Bruyne est à peine rouge en fin de match.

♦ Un Rodez-Laval est toujours chiant, mais ça passe plus vite.

♦ Loris Karius ne serait pas traumatisé et serait toujours à Liverpool.

♦ Vegedream aurait dû changer quelques lignes pour « Ramenez la Coupe à la maison ».

♦ On serait tenté de regarder Danse Avec Les Stars ou une autre connerie télévisée en clair le vendredi soir après une purge de Ligue 2. Se changer les idées…

♦ La colonne vertébrale de Neymar n’aurait pas eu à faire la connaissance de Cristian Zuniga.

♦ Pour qu’un match soit intéressant, on recommanderait un temps additionnel de 45 minutes.

♦ Face à la France en 2018, la Belgique aurait eu… la possession.

