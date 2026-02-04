Mario Kempes balance punchline sur punchline

« Si on donne ton nom à un stade ou à une rue, mais que t’es déjà passé de l’autre côté, alors je ne vois pas l’intérêt. » Lui, il est encore parmi nous et a un stade à son nom. Lui, c’est Mario Kempes, El Matador !

Le vainqueur, meilleur buteur, meilleur joueur et héros de la finale du Mondial argentin de 1978. À la maison, Kempes a fait sourire son pays, alors sous la dictature de Jorge Videla, en offrant à l’Argentine sa première étoile.

Córdoba, Maradona et Anglais

Sous le soleil de Floride où il a posé ses valises, le gaucher star du Valence CF revient sur ses débuts à Córdoba, ses deux Coupes du monde disputées, le passage de flambeau avec le jeune Maradona, son rapport au football d’aujourd’hui et son pronostic pour le prochain Mondial où il voit une Angleterre forte mais « qui ne gagne jamais ».

Le bus de Valence visé