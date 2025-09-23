S’abonner au mag
Mbappé dépasse Zidane, le Real reçu 6 sur 6

UL
Et de six.

Après sa large victoire à Levante (4-1), le Real Madrid compte six victoires en autant de journées de Liga et met la pression sur Barcelone, qui jouera ce jeudi. Deux hommes se sont particulièrement illustrés à Valence. Alors qu’il avait ouvert le score, Vinícius Júnior a offert une jolie passe décisive de l’extérieur pour Franco Mastantuono. Le Brésilien joue déjà le Ballon d’Or !

Kylian Mbappé, lui, dépasse Zinédine Zidane en inscrivant deux buts en trois minutes. Le numéro 10 du Real a marqué un but de plus que ZZ en Liga. Il a d’abord transformé son penalty par une belle panenka, puis a crocheté l’ancien Lensois Mathew Ryan. Il signe son 38ème but en 40 matchs avec le Real, c’est pas mal. Le Français joue déjà le Ballon d’Or ! Le Real Madrid joue contre l’Atlético ce dimanche en Liga.

Quatre changements… à la mi-temps à Bilbao

Sur les autres terrains d’Espagne, Georges Mikautadze a été passeur décisif pour la victoire de Villarreal à Séville (2-1). L’ancien Lyonnais était entré pour disputer les vingt dernières minutes.

Lors de sa splendide première période, l’ancien marseillais Azzedine Ounahi a marqué un super but, mais Girona a concédé le nul à Bilbao (1-1). Ernesto Valverde a réalisé quatre changements à la mi-temps pour que son Athletic Club arrache le match nul. Il a justifié son choix au Mundo Deportivo : « On a mal joué en première mi-temps, on a été lents et on n’a eu aucune occasion. J’ai compris que ça ne pouvait pas continuer comme ça, on avait besoin de points. Gérone nous menaçait ; ce n’était pas qu’on était nerveux, c’était qu’on jouait mal » Reçu 4/4 et Girona reste dernier.

Reste à savoir lequel des quatre changements est le gagnant.

Levante 1-4 Real Madrid

Buts : Etta Eyong (54e) pour les Valencians // Vinícius (28e), Mastantuono (38e) et Mbappé (s.p., 63e et 66e) pour les Madrilènes

Athletic Club 1-1 Girona

Buts : Kauregizar (48e) pour les Basques // Ounahi (9e) pour les Catalans

Espanyol 2-2 Valence

Buts : Cabrera (59e) et Puado (90e +6) pour les Barcelonais // Danjuma (15e) et Duro (62e) pour les Valencians

Sevilla 1-2 Villarreal 

Buts : Sow (51e) pour les Andalous // Oluwaseyi (77e) et Solomon (86e) pour le Sous-marin jaune. 

