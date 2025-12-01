S’abonner au mag
  • Espagne
  • Barcelone

Pedri était-il vraiment scotché sur son téléphone en boîte de nuit ?

Pedri était-il vraiment scotché sur son téléphone en boîte de nuit ?

Pedri joue-t-il à FIFA en boîte de nuit ?

C’est en tout cas la question qui passionne X depuis dimanche soir. Un compte suivi par plus de 33 000 personnes a publié une image du milieu espagnol en boîte de nuit, accompagné de deux femmes, les yeux rivés sur son écran.

Comme il en faut peu pour exciter le réseau social d’Elon Musk, les autres utilisateurs s’emballent aussi, entre blagues et élucubrations plus premier degré. « Mon GOAT est en train de jouer à Browl Stars », « Le frérot doit être en train de jouer à un jeu avec Ferran Torres » ou « il joue à FIFA, regardez la couleur de l’herbe qui se reflète sur sa tête. »

Les ravages de l’IA

Une autre question taraude les plus avertis : s’agit-il d’une image créée ou modifiée par l’IA ? Les fins observateurs auront remarqué une « erreur d’ombrage sur sa jambe droite » ou « un des doigts de Pedri qui n’a pas d’ongle ». Il s’agirait bien d’une image artificielle, flippante à souhait et laissant la porte ouverte à de nombreux commentaires homophobes et sexistes.

Bref, un dimanche soir X.

CM

