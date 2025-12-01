Pedri était-il vraiment scotché sur son téléphone en boîte de nuit ?

Pedri joue-t-il à FIFA en boîte de nuit ?

C’est en tout cas la question qui passionne X depuis dimanche soir. Un compte suivi par plus de 33 000 personnes a publié une image du milieu espagnol en boîte de nuit, accompagné de deux femmes, les yeux rivés sur son écran.

You wonder why Pedri is single 😂😂 pic.twitter.com/TT1o1L18bh — 𝙷𝚊𝚛𝚛𝚒𝚜𝚘𝚗 (@fcbharrison) November 30, 2025

Comme il en faut peu pour exciter le réseau social d’Elon Musk, les autres utilisateurs s’emballent aussi, entre blagues et élucubrations plus premier degré. « Mon GOAT est en train de jouer à Browl Stars », « Le frérot doit être en train de jouer à un jeu avec Ferran Torres » ou « il joue à FIFA, regardez la couleur de l’herbe qui se reflète sur sa tête. »

Les ravages de l’IA

Une autre question taraude les plus avertis : s’agit-il d’une image créée ou modifiée par l’IA ? Les fins observateurs auront remarqué une « erreur d’ombrage sur sa jambe droite » ou « un des doigts de Pedri qui n’a pas d’ongle ». Il s’agirait bien d’une image artificielle, flippante à souhait et laissant la porte ouverte à de nombreux commentaires homophobes et sexistes.

Bref, un dimanche soir X.

