Hansi Flick attend une réaction de sa star

Un entraîneur a beau devoir protéger ses joueurs, il peut rester lucide.

Hansi Flick, par exemple, a bien noté que Lamine Yamal avait raté son match contre Chelsea à l’occasion de la lourde défaite de Barcelone subie lors de la cinquième journée de Ligue des champions. Mais au lieu de tomber facilement sur sa star, le coach catalan a préféré l’encourager… sans pour autant oublier que Marc Cucurella l’avait mis dans sa poche, comme l’a indiqué Robert Sánchez.

« Pour moi, Cucurella est l’un des meilleurs arrières gauches au monde. Ce n’est donc pas facile de jouer contre lui, il est très malin et très intelligent en défense. Mais maintenant, la prochaine étape pour Lamine est de se montrer à nouveau. Il faut oublier ce match, il doit retrouver son meilleur niveau et rééditer ses meilleures performances », a ainsi réagi le technicien allemand, face à la presse.

C’est la loi, au Barça.

