S’abonner au mag
  • Espagne
  • Barcelone

Hansi Flick attend une réaction de sa star

FC
Hansi Flick attend une réaction de sa star

Un entraîneur a beau devoir protéger ses joueurs, il peut rester lucide.

Hansi Flick, par exemple, a bien noté que Lamine Yamal avait raté son match contre Chelsea à l’occasion de la lourde défaite de Barcelone subie lors de la cinquième journée de Ligue des champions. Mais au lieu de tomber facilement sur sa star, le coach catalan a préféré l’encourager… sans pour autant oublier que Marc Cucurella l’avait mis dans sa poche, comme l’a indiqué Robert Sánchez.

« Pour moi, Cucurella est l’un des meilleurs arrières gauches au monde. Ce n’est donc pas facile de jouer contre lui, il est très malin et très intelligent en défense. Mais maintenant, la prochaine étape pour Lamine est de se montrer à nouveau. Il faut oublier ce match, il doit retrouver son meilleur niveau et rééditer ses meilleures performances », a ainsi réagi le technicien allemand, face à la presse.

C’est la loi, au Barça.

Wojciech Szczęsny : « J’ai joué ma première saison gratuitement au Barça »

FC

À lire aussi
Les grands récits de Society: Luigi Mangione, un cauchemar américain
  • Récit
Les grands récits de Society: Luigi Mangione, un cauchemar américain

Les grands récits de Society: Luigi Mangione, un cauchemar américain

C’est l’histoire d’un élève modèle issu d’une famille modèle qui avait tout pour vivre le rêve américain, mais qui se retrouve aujourd’hui accusé du meurtre du PDG de la première compagnie d’assurances santé privée des États-Unis.

Les grands récits de Society: Luigi Mangione, un cauchemar américain
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!