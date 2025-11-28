Les supporters de Stuttgart violemment pris à partie par la police néerlandaise

Comme le fromage, la France et les Pays-Bas partagent une autre spécialité.

La Ligue Europa et les incidents de supporters, c’est une longue histoire d’amour. Cette fois-ci, pourtant, ce ne sont pas les fans qu’il faut blâmer, mais bien les autorités. À quelques heures du coup d’envoi entre Go Ahead Eagles et Stuttgart, des supporters allemands ont été violemment agressés par la police locale, selon Stimme. À peine étaient-ils sortis de leur bus à Deventer, alors que la ville avait publié un décret d’urgence dans l’après-midi, que la police néerlandaise a chargé sans hésiter, s’en prenant à des supporters allemands sans défense.

Retour en Allemagne

Le bilan fait froid dans le dos : plusieurs fans blessés, une incompréhension totale côté allemand et une décision radicale prise dans la foulée, demi-tour immédiat. Les supporters du VfB Stuttgart ont quitté les Pays-Bas, laissant leur équipe orpheline en tribunes quelques heures seulement avant le coup d’envoi. Sans conséquence, puisque les visiteurs se sont finalement imposés facilement sur le score de 0-4.

Le PDG de Stuttgart, Alexander Wehrle, ne cache pour autant pas sa colère : « J’étais présent tout le temps sur place, au point de rencontre des supporters, et j’ai pu me faire une idée de la situation. Les fans sont traités comme des criminels sérieux, pour des raisons qui nous sont totalement incompréhensibles. Nous sommes en contact étroit avec les autorités et l’UEFA et insistons pour que les événements soient examinés de manière approfondie. Cette mesure disproportionnée met en danger notre culture footballistique. »

La nouvelle formule de la compétition a au moins ça de « bien » : pas de match retour pour nourrir un désir de revanche.

