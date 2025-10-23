Go Ahead Eagles surprend Aston Villa, Brann terrasse les Rangers

C’est plus serré qu’en Ligue des champions.

De la pluie, des buts et des matchs accrochés. Aux Pays-Bas, au Portugal et en Norvège, les équipes de Ligue Europa ont donné une belle leçon de matchs serrés. Sur les huit matchs du début de cette neuvième journée, seuls les Norvégiens de Brann se sont imposés par trois buts d’écart contre les Rangers. Les Norvégiens de Brann ont bien digéré leur défaite contre Lille et enchaînent une deuxième victoire d’affilée (3-0), alors que Danny Röhl, pour sa première sur le banc écossais, n’a pas fait de miracles. Son équipe s’incline pour la troisième fois en trois matchs de Ligue Europa.

Braga premier, avec Lyon

Braga a également pris le large, s’imposant contre l’Étoile Rouge (2-0). Les Portugais sont leaders provisoires de la phase de ligue, avec les Lyonnais. Sinon, aucune équipe n’a pris le large, ni Bologne à Bucarest (2-1), ni Fenerbahçe, serré de près par Stuttgart dans un match à neuf cartons jaunes (1-0), ni le Real Betis, à Genk (0-0). Les Espagnols affronteront Lyon le 6 novembre prochain.

Guessand buteur

La surprise du début de soirée est pour Aston Villa, qui a pris une petite douche contre Go Ahead Eagles, malgré un but d’Evann Guessand (1-2). Les vainqueurs de la Coupe des Pays-Bas 2025 n’avaient rien gagné depuis 1935, mais vivent un début de saison de dingue en Europe. Emiliano Buendia a même manqué un peno, tiré au-dessus.

🌪️🌪️🌪️ 𝙊𝙉 𝘼 𝙎𝙏𝙊𝙍𝙈𝙔 𝙉𝙄𝙂𝙃𝙏 𝙄𝙉 𝘿𝙀𝙑𝙀𝙉𝙏𝙀𝙍 😍#GAEAVL pic.twitter.com/897r1LkuRo — Go Ahead Eagles 🦅 (@GAEagles) October 23, 2025

Go Ahead porte bien son nom.

Braga 2-0 Étoile Rouge

Brann 3-0 Rangers

FCSB 1-2 Bologne

Fenerbahçe 1-0 Stuttgart

Go Ahead Eagles 2-1 Aston Villa

Genk 0-0 Real Betis

Salzburg 2-3 Ferencváros

Aston Villa a demandé à ses supporters de ne pas afficher de messages politiques face au Maccabi Tel Aviv