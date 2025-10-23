S’abonner au mag
  • C3
  • J3
  • Résumé

Go Ahead Eagles surprend Aston Villa, Brann terrasse les Rangers

UL
Go Ahead Eagles surprend Aston Villa, Brann terrasse les Rangers

C’est plus serré qu’en Ligue des champions.

De la pluie, des buts et des matchs accrochés. Aux Pays-Bas, au Portugal et en Norvège, les équipes de Ligue Europa ont donné une belle leçon de matchs serrés. Sur les huit matchs du début de cette neuvième journée, seuls les Norvégiens de Brann se sont imposés par trois buts d’écart contre les Rangers. Les Norvégiens de Brann ont bien digéré leur défaite contre Lille et enchaînent une deuxième victoire d’affilée (3-0), alors que Danny Röhl, pour sa première sur le banc écossais, n’a pas fait de miracles. Son équipe s’incline pour la troisième fois en trois matchs de Ligue Europa.

Braga premier, avec Lyon

Braga a également pris le large, s’imposant contre l’Étoile Rouge (2-0). Les Portugais sont leaders provisoires de la phase de ligue, avec les Lyonnais. Sinon, aucune équipe n’a pris le large, ni Bologne à Bucarest (2-1), ni Fenerbahçe, serré de près par Stuttgart dans un match à neuf cartons jaunes (1-0), ni le Real Betis, à Genk (0-0). Les Espagnols affronteront Lyon le 6 novembre prochain.

Guessand buteur

La surprise du début de soirée est pour Aston Villa, qui a pris une petite douche contre Go Ahead Eagles, malgré un but d’Evann Guessand (1-2). Les vainqueurs de la Coupe des Pays-Bas 2025 n’avaient rien gagné depuis 1935, mais vivent un début de saison de dingue en Europe. Emiliano Buendia a même manqué un peno, tiré au-dessus.

Go Ahead porte bien son nom.

Braga 2-0 Étoile Rouge  

Brann 3-0 Rangers 

FCSB 1-2 Bologne

Fenerbahçe 1-0 Stuttgart 

Go Ahead Eagles 2-1 Aston Villa

Genk 0-0 Real Betis

Salzburg 2-3 Ferencváros 

Aston Villa a demandé à ses supporters de ne pas afficher de messages politiques face au Maccabi Tel Aviv

UL

À lire aussi
Les grands récits de Society: Sur les traces du trésor perdu de Daech
  • Reportage
Les grands récits de Society: Sur les traces du trésor perdu de Daech

Les grands récits de Society: Sur les traces du trésor perdu de Daech

Jusqu’à la fin de son califat, l’État islamique était l’organisation terroriste la plus riche du monde. Depuis qu’il a été chassé, on se bouscule pour retrouver le supposé trésor qu’il aurait dissimulé quelque part en Syrie ou en Irak. Suivez-nous à sa recherche.

Les grands récits de Society: Sur les traces du trésor perdu de Daech
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

20
Revivez Lyon - Bâle (2-0)
Revivez Lyon - Bâle (2-0)

Revivez Lyon - Bâle (2-0)

Revivez Lyon - Bâle (2-0)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!