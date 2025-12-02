Désiré Doué a reçu son petit trophée

Il a sorti le costard.

Sacré Golden Boy 2025 début novembre, le prodige du PSG a récupéré son précieux ce lundi soir à Turin. Distinction décernée par le journal sportif italien Tuttosport, elle récompense le meilleur joueur de moins de 21 ans de l’année.

Sur les traces de quelques légendes

« Je crois que mon meilleur souvenir, c’est mon deuxième but, le troisième du match. C’est à ce moment-là que je me suis convaincu que nous allions gagner », s’est-il rappelé lors de son discours en évoquant la finale de la Ligue des champions face à l’Inter (5-0), où il est devenu le plus jeune joueur de l’histoire à planter un doublé en finale de la C1.

🚨🌕 Désiré Doué receives Golden Boy Award 2025 as Best Talent of the Year. Doué, in Turin tonight to get the Award. ✨@GoldenBoyAwards @tuttosport pic.twitter.com/mvy5uU7N7k — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 1, 2025

L’international français aux quatre sélections est bien conscient de la catégorie de joueurs dans laquelle ce titre le propulse : « C’est un honneur de figurer sur cette liste et d’être cité aux côtés de certains des plus grands noms du football. » Lionel Messi, Sergio Agüero, Erling Haaland et Kylian Mbappé sont cités comme des « joueurs exceptionnels » dont il s’inspire.

L’occasion aussi de revenir sur son arrivée au PSG, en août 2024 : « Je savais que j’allais jouer pour un grand club… Mais je n’aurais jamais imaginé tout gagner en une seule année. » Le PSG, lui aussi, rafle tout cette année : Luis Campos repart avec le titre de meilleur dirigeant de l’année, et Nasser al-Khelaïfi s’est vu remettre le trophée de meilleur président au Campus PSG. Sans oublier le Ballon d’or d’un certain Dembélé.

Certains clubs ne sont pas à plaindre.

