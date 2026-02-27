Le PSG demande le report du match entre les deux chocs contre Chelsea en C1

Le PSG et les demandes de report, une histoire d’amour qui dure. Comme il a l’habitude de le faire pour ses grosses échéances européennes, le club de la capitale a demandé le report de la réception du FC Nantes, prévue le week-end du 14 mars pour le compte de la 26e journée de Ligue 1. La Ligue de football professionnel l’a annoncé dans sa programmation TV de cette journée ce vendredi.

Nantes a donné son accord

La raison est très simple : les champions d’Europe, qualifiés dans la douleur contre Monaco, ont appris ce jour qu’ils défieront Chelsea en huitièmes de finale de la Ligue des champions le mercredi 11 mars au Parc des Princes et le mardi 17 mars à Stamford Bridge. La saison dernière, c’est déjà le match contre les Nantais, à la Beaujoire à l’époque, qui avait été décalé pour que Paris puisse se concentrer sur son quart contre Aston Villa.

« Afin de préparer dans les meilleures conditions sa double confrontation avec Chelsea en Ligue des champions, le Paris Saint-Germain a saisi le conseil d’administration de la LFP, après accord du FC Nantes, pour que le match se joue la semaine du 20 avril 2026. La décision du conseil d’administration de la LFP sera connue dans les meilleurs délais », explique la LFP dans un communiqué.

Si leur demande est bien acceptée, les hommes de Luis Enrique auraient donc cinq jours entiers entre les deux chocs contre les Blues pour se préparer et s’offrir un peu de répit dans une année surchargée.

Mais pour souffler, il aurait peut-être fallu s’éviter deux matchs de barrages, non ?

