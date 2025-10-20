Ce qu'il faut retenir de la huitième journée de Ligue 1

Les attaques en feu

40. Comme le nombre de buts marqués lors des neuf matchs de cette huitième journée. Pour atteindre cette belle moyenne de cinq pions par match, les huit buts de Marseille – Le Havre (6-2), les six de Paris-Strasbourg (3-3) et de Lorient-Brest (3-3) ont bien aidé. La fièvre offensive s’est même propagée à la rencontre de dimanche après-midi, souvent soporifique, où Lens et le Paris FC ont bien régalé. Même le multiplex de la sieste a offert du spectacle. Les débuts de matchs ont été très animés : cinq buts ont été marqués lors des 20 premières minutes de Rennes-Auxerre (2-2), Toulouse-Metz (4-0) et Lorient-Brest (3-3). Merci à Nantes – Lille (0-2) et Angers-Monaco (1-1) de faire baisser la moyenne et de rappeler que la Ligue 1 n’est pas la Bundesliga. Le record du nombre de buts marqués en une journée appartient à la saison 1949 – 1950. 55 buts avaient été inscrits pendant la cinquième journée.

Les buteurs du week-end

Au Parc des Princes, le Strasbourgeois Joaquín Panichelli a fait trembler Lucas Beraldo et fait parler toute sa classe. Le robuste argentin a désormais planté sept buts en huit matchs de Ligue 1 seulement. Strasbourg n’a jamais connu de tels débuts pour un de ses buteurs. L’ancien d’Alavès devance au classement des buteurs Mason Greenwood. Son quadruplé face à la pauvre défense du Havre permet à l’OM de squatter la tête de la Ligue 1 aussi tard dans la saison pour la première fois depuis 10 ans. Marseille, alors coaché par Marcelo Bielsa, avait terminé champion d’automne. Cette saison, ce classement surprend, et ajoute un brin de suspens à qui souhaite y croire.

Mention honorable à Sidiki Chérif qui a permis à Angers d’oublier (un peu) l’affront subi à Strasbourg avant la trêve. Après une saison de galères et de blessures, il a scoré son premier but en Ligue 1 à 18 ans, gâchant par la même occasion la première de Sébastien Pocognoli sur le banc de Monaco. Il a la lourde tâche de conduire l’attaque d’Angers, et espérons que ça dure, puisqu’Angers est, avec Metz et Nantes, une des pires attaques de Ligue 1. Enfin, petite mention pour Théo Le Bris. Le Lorientais confirme qu’il est définitivement breton. Le piston a marqué deux buts cette saison, deux fois contre des clubs Bretons. Une tendance se dessine-t-elle ?

Les retours réussis

Benjamin André, de retour avec le brassard de capitaine contre Nantes (2-0), a remis Lille sur de bons rails. Le LOSC n’avait plus gagné en Ligue 1 depuis plus d’un mois… soit la durée de l’absence de Benjamin André. Au rayon des talismans, il faut ajouter le but du Niçois Melvin Bard contre Lyon. Il permet à Nice de confirmer sa montée en puissance, après un début de saison galère. Il certifie aussi son rôle de porte-bonheur : quand il marque, Nice ne perd pas. De l’autre, il valide également la théorie suivante : oui, on marque toujours contre son ancien club.

Lens et Toulouse, les tubes de l’automne ?

Sans faire de bruit, les deux équipes enchaînent deux victoires consécutives et se positionnent dans le premier tiers du classement. Contre le Paris FC et Metz, deux équipes joueuses, Lens et Toulouse ont fait preuve de maturité. Pierre Sage et Carles Martínez Novell ont proposé du mouvement, des courses et des jeux très plaisants à voir : Toulouse n’avait pas connu une aussi large victoire au Stadium depuis huit ans. Lens accueille Marseille et Toulouse se déplace à Monaco la semaine prochaine. Deux occasions parfaites pour montrer leurs ambitions ?

Les galères du week-end

Qui dit automne dit pluie, flemme de se lever, et grisaille. Pile ce qu’ont vécu Habib Beye, qui enchaîne un quatrième match nul d’affilée avec Rennes, mais aussi et surtout Matthis Abline et le FC Nantes. L’attaquant des Canaris a touché deux fois la barre contre Lille. Il heurte des montants pour la troisième et la quatrième fois cette saison, alors que l’international Espoirs n’a toujours pas marqué. Nantes vit toutefois une galère à nuancer à côté de celle que traverse le FC Metz. Le promu enchaîne quatre défaites à l’extérieur, et réalise le pire début de saison d’un club en Ligue 1 depuis Dijon, en 2020-2021. Ça avait évidemment mal fini pour les Dijonnais. Les Messins sont avertis.

