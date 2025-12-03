S’abonner au mag
Un nouveau rapport accable les policiers impliqués dans le drame de Hillsborough

Un passé qui ne passe pas.

Dans un rapport publié ce mardi, l’IPOC, organisme public britannique qui supervise les plaintes contre la police, a confirmé les graves manquements des forces de l’ordre lors du drame du stade d’Hillsborough. Le 15 avril 1989, 97 personnes étaient tuées dans un mouvement de foule, alors que Liverpool et Nottingham Forrest s’apprêtaient à s’affronter en demi-finales de Coupe d’Angleterre à Sheffield.

Trente-six ans après les faits, le rapport conclut une enquête lancée en 2012, et il est accablant. L’IPOC pointe des « manquements fondamentaux […], tant au niveau de la préparation du match et du maintien de l’ordre que dans leur réponse à la catastrophe ». L’organisme rappelle également les « efforts concertés et délibérés » de la part des forces de l’ordre pour rejeter la responsabilité sur les supporters.

Une condamnation catégorique mais sans effet  

L’IPOC conclut qu’en vertu des lois actuelles, les douze policiers impliqués auraient dû être poursuivis pour faute grave. Cette condamnation reste de l’ordre du théorique puisque ces derniers ont tous pris leur retraite avant le début de l’enquête en 2012 et certains sont aujourd’hui décédés. « Personne ne sera tenu responsable », a ainsi déploré Nicole Brook, la principale avocate des familles de victimes.

33 ans après, la police anglaise s'excuse pour le drame de Hillsborough

