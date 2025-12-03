Emmanuel Emegha répond à la sanction de Strasbourg

« J’accepte et mon cœur reste ouvert. »

Après avoir été mis de côté par Strasbourg pour le prochain match contre Toulouse, Emmanuel Emegha a publié un long message sur les réseaux sociaux. L’attaquant néerlandais fait sa voir qu’il comprend « la décision du club de (me) suspendre ce week-end ».

Selon L’Equipe, sa suspension fait suite à ses déclarations des dernières semaines, notamment celle après son doublé contre Lille. Alors que les médias avaient soulevé que Strasbourg engrangeait sa première victoire contre un gros en Ligue 1, l’attaquant strasbourgeois avait plaisanté, disant que c’était parce qu’il n’avait pas été présent dans les autres gros matchs (Paris, Monaco, Lyon et Rennes).

La hache de guerre est enterrée

Dans un deuxième temps, sa méconnaissance de la localisation de Strasbourg avait été très mal vécue en interne au club. « Parfois, mes mots peuvent être mal compris, surtout si on ne me connait pas, continue le joueur dans son message. Mais une chose est sûre : j’ai un respect maximum pour Strasbourg, pour l’Alsace, pour la Meinau, pour nos supporters, pour mes coéquipiers et pour tout le club. »

« Samedi, je serai derrière l’équipe comme un supporters à 200% », conclut-il, après avoir annoncé qu’il avait longuement discuté avec son président Marc Keller, qu’il « remercie pour ses conseils. »

Tout est bien qui finit bien entre le RCSA et le joueur de Chel… Strasbourg.

Strasbourg suspend Emmanuel Emegha