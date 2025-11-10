S’abonner au mag
  • Ligue 1
  • J12
  • Strasbourg-Lille (2-0)

Le melon d’Emmanuel Emegha se porte bien, merci pour lui

KM
Ses buts et ses danses nous avaient manqué, ses punchlines aussi.

Grand artisan de la victoire de Strasbourg face à Lille (2-0) ce dimanche, Emmanuel Emegha a signé son retour en tant que titulaire de la meilleure des façons en s’offrant un doublé à la Meinau. Une performance qui vaut trois points, et permet RCSA de rebondir en championnat, après la débâcle face à Rennes la semaine dernière (4-1).

Le facteur X certifié par lui-même

Interrogé à l’issue de la rencontre concernant les récents résultats en dents de scie de son équipe, le Néerlandais a fait des siennes, comme souvent. « On est aussi quand même dans un gros championnat. Contre Monaco (3-2) j’étais pas là, contre le PSG (3-3) j’étais pas là et Lille (2-0)… that’s it  », a lâché sereinement le capitaine alsacien, sous-entendant à quel point il est indispensable pour les Alsaciens.

Sympa de nous prévenir que Strasbourg va galérer la saison prochaine…

KM

