Manchester United a une idée pour renflouer ses caisses

L’Europe ratée, l’Arabie cochée.

Privé de compétitions européennes cette saison, Manchester United cherche ailleurs ce que la Ligue des champions ne lui a pas donné : de l’argent. Selon le Times, les Red Devils étudient sérieusement la possibilité d’un déplacement lucratif en Arabie saoudite en février, profitant d’un trou récemment libéré dans leur calendrier après le report du match de championnat contre Everton au 23 février.

Cet été déjà, United avait engrangé près de 7 millions de livres (soit un peu plus de 8 millions d’euros) avec l’organisation de deux matchs à Kuala Lumpur et Hong Kong, et encore une fois, les Mancuniens voient dans ce match amical au Moyen-Orient une manière assumée de limiter la casse financière.

L’AC Milan comme partenaire

Aucune décision définitive n’a encore été prise, le club attendant notamment l’issue du troisième tour de FA Cup face à Brighton, le 11 janvier. Mais même en cas de qualification, le calendrier laisserait une fenêtre suffisante pour le voyage, d’environ huit jours. Des discussions ont déjà eu lieu avec des responsables saoudiens, et l’AC Milan, également privé d’Europe cette saison et de son voyage en Australie, est évoqué comme adversaire potentiel.

Rúben Amorim ne s’en cache pas : ce déplacement est une nécessité budgétaire. « Nous devons le faire, nous le savions quand nous avons manqué l’Europe. Nous avons un budget, nous devons compenser beaucoup de choses », a reconnu le technicien portugais.

Tant que ce n’est pas un match de championnat, personne ne dira rien…

Le Milan voudrait piocher chez les deux Manchester