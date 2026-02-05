Pep Guardiola veut faire une entorse au règlement de la fédération anglaise

Militant et rule-breaker. Victorieux avec Manchester City contre Newcastle et fraîchement qualifié en finale de la League Cup anglaise, Pep Guardiola compte mettre toutes ses chances de son côté pour affronter Arsenal le 22 mars prochain à Wembley. Concrètement, il veut récupérer son nouveau joujou recruté au mercato hivernal Marc Guéhi, inéligible dans cette compétition qu’il a déjà disputée cette saison avec son ancien club Crystal Palace.

Au Daily Mail, Pep a annoncé ouvertement vouloir faire une entorse au rigide règlement anglais, en indiquant que le club allait entamer des démarches auprès de la fédération. « J’espère que nous pourrons les convaincre, parfois, c’est difficile à comprendre. Apparemment, Marc ne pouvait pas jouer le match retour parce qu’il n’a pas joué le match aller. Maintenant, c’est la finale, alors pourquoi ne devrait-il pas jouer ? Pourquoi pas ? Nous payons son salaire, nous l’engageons comme joueur. C’est logique. »

La FA en pense-t-elle autant ?

