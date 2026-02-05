S’abonner au mag
  • Angleterre
  • Manchester City

Pep Guardiola veut faire une entorse au règlement de la fédération anglaise

TJ
Pep Guardiola veut faire une entorse au règlement de la fédération anglaise

Militant et rule-breaker. Victorieux avec Manchester City contre Newcastle et fraîchement qualifié en finale de la League Cup anglaise, Pep Guardiola compte mettre toutes ses chances de son côté pour affronter Arsenal le 22 mars prochain à Wembley. Concrètement, il veut récupérer son nouveau joujou recruté au mercato hivernal Marc Guéhi, inéligible dans cette compétition qu’il a déjà disputée cette saison avec son ancien club Crystal Palace.

Au Daily Mail, Pep a annoncé ouvertement vouloir faire une entorse au rigide règlement anglais, en indiquant que le club allait entamer des démarches auprès de la fédération. « J’espère que nous pourrons les convaincre, parfois, c’est difficile à comprendre. Apparemment, Marc ne pouvait pas jouer le match retour parce qu’il n’a pas joué le match aller. Maintenant, c’est la finale, alors pourquoi ne devrait-il pas jouer ? Pourquoi pas ? Nous payons son salaire, nous l’engageons comme joueur. C’est logique. »

La FA en pense-t-elle autant ?

Le monde (du foot) a besoin de plus de Pep Guardiola

TJ

À lire aussi
Les grands récits de Society: L'affaire Yvon Gérard - Le notaire a disparu
  • Grand Récit
Les grands récits de Society: L'affaire Yvon Gérard - Le notaire a disparu

Les grands récits de Society: L'affaire Yvon Gérard - Le notaire a disparu

Le 17 août 2022, Yvon Gérard saluait sa famille, sortait de chez lui et s'évaporait dans la nature. Depuis, il n'est pas réapparu. Que s'est-il passé?

Les grands récits de Society: L'affaire Yvon Gérard - Le notaire a disparu
Articles en tendances
Logo de a compétition Ligue 1
ENDRICK of Olympique Lyonnais and Benjamin ANDRE of Lille during the Ligue 1 McDonald's match between Lyon and Lille at Groupama Stadium on February 1, 2026 in Lyon, France. (Photo by Philippe Lecoeur/FEP/Icon Sport) - Photo by Icon Sport
ENDRICK of Olympique Lyonnais and Benjamin ANDRE of Lille during the Ligue 1 McDonald's match between Lyon and Lille at Groupama Stadium on February 1, 2026 in Lyon, France. (Photo by Philippe Lecoeur/FEP/Icon Sport) - Photo by Icon Sport
  • France
  • Olympique lyonnais
« L’OL est le meilleur scénario pour Endrick »

« L’OL est le meilleur scénario pour Endrick »

« L’OL est le meilleur scénario pour Endrick »

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!