Daniel Bravo s’excuse après ses propos sexistes sur Gaëtane Thiney

Daniel Bravo s’excuse après ses propos sexistes sur Gaëtane Thiney

Suspendu par Bein Sports après sa sortie consternante concernant Gaëtane Thiney lors du match Paris FC – OM, Daniel Bravo est sorti du silence ce mercredi. Le consultant avait en effet formulé un commentaire sexiste à l’égard de l’ancienne attaquante, laissant entendre « qu’elle parlait lingerie » alors qu’elle était simplement filmée en train de discuter dans les tribunes du stade Jean-Bouin.

Dans une interview accordée à L’Équipe, l’ancien international français a fait son mea culpa : « Je veux d’abord présenter mes excuses à Gaëtane Thiney, aux femmes et à toutes les personnes que j’ai pu heurter par cette maladresse. Je ne me reconnais pas dans ce que j’ai dit. Mes enfants me disent : “Mais qu’est-ce qui t’a pris ? On ne t’a jamais entendu dire une chose pareille…” Ce sont des mots que je n’aurais pas dû prononcer. […] C’est une erreur, une terrible erreur. En quinze ans, en mille matchs, j’en ai forcément fait d’autres. Qui n’en fait pas ? Cela fait 40 ans que je suis dans le foot et je pense qu’il sera difficile de trouver des gens qui diront que cette phrase me ressemble. »

«  Une sale blague »

Pour justifier cette sortie, Daniel Bravo explique avoir voulu faire une blague, «  une vanne de merde » selon son propre aveu : « J’ai vu apparaître sur l’écran Gaëtane Thiney, que j’ai connue à l’époque où je travaillais sur Canal+, et j’ai essayé de la chambrer. Mais c’était une sale blague, et je l’ai complètement ratée. » Le consultant assure avoir réglé les choses directement avec Gaëtane Thiney dans la foulée du match : « Avec elle, je pense que l’incident est clos. J’ai bien conscience d’avoir mis beaucoup de monde en porte-à-faux, autant au Paris FC qu’à Bein. […] Je l’ai appelée le soir même pour lui présenter mes excuses, et nous avons pu en reparler un peu plus longuement le lendemain. »

Coupe de France : Endrick libère l’OL, Nice renverse Montpellier

