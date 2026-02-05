Daniel Bravo s’excuse après ses propos sexistes sur Gaëtane Thiney

Suspendu par Bein Sports après sa sortie consternante concernant Gaëtane Thiney lors du match Paris FC – OM, Daniel Bravo est sorti du silence ce mercredi. Le consultant avait en effet formulé un commentaire sexiste à l’égard de l’ancienne attaquante, laissant entendre « qu’elle parlait lingerie » alors qu’elle était simplement filmée en train de discuter dans les tribunes du stade Jean-Bouin.

Dans une interview accordée à L’Équipe, l’ancien international français a fait son mea culpa : « Je veux d’abord présenter mes excuses à Gaëtane Thiney, aux femmes et à toutes les personnes que j’ai pu heurter par cette maladresse. Je ne me reconnais pas dans ce que j’ai dit. Mes enfants me disent : “Mais qu’est-ce qui t’a pris ? On ne t’a jamais entendu dire une chose pareille…” Ce sont des mots que je n’aurais pas dû prononcer. […] C’est une erreur, une terrible erreur. En quinze ans, en mille matchs, j’en ai forcément fait d’autres. Qui n’en fait pas ? Cela fait 40 ans que je suis dans le foot et je pense qu’il sera difficile de trouver des gens qui diront que cette phrase me ressemble. »

« Une sale blague »

Pour justifier cette sortie, Daniel Bravo explique avoir voulu faire une blague, « une vanne de merde » selon son propre aveu : « J’ai vu apparaître sur l’écran Gaëtane Thiney, que j’ai connue à l’époque où je travaillais sur Canal+, et j’ai essayé de la chambrer. Mais c’était une sale blague, et je l’ai complètement ratée. » Le consultant assure avoir réglé les choses directement avec Gaëtane Thiney dans la foulée du match : « Avec elle, je pense que l’incident est clos. J’ai bien conscience d’avoir mis beaucoup de monde en porte-à-faux, autant au Paris FC qu’à Bein. […] Je l’ai appelée le soir même pour lui présenter mes excuses, et nous avons pu en reparler un peu plus longuement le lendemain. »

