Deux matchs amateurs entre clubs bretons vont être diffusés sur Bein Sports

Encore un coup du lobby breton ? On voyait déjà des drapeaux noirs et blancs à tous les concerts et tous les matchs, cette fois ça sera à la télé. Ce mercredi, la chaîne qatarienne Bein Sports a annoncé la diffusion en direct de deux matchs amateurs en Bretagne, à la fin du mois de mars. Diffusés et commentés comme des rencontres pros.

La R3 masculine en prime time

La chaîne a choisi Aurore de Taupont-CS Josselinais en R3 masculine et US Erquiy-GJ Pays de Matignon. La première se tiendra le dimanche 22 mars à 14h30 et la deuxième à Erquy (Côtes-d’Armor), le dimanche 29 mars à 15h30, dans le même cadre. Cet évènement intervient dans le programme « BeIN Squad », une sorte de sponsorisation des plus petits échelons du football.

Et pour tous les autres, il y a toujours le Vrai Foot Day.

