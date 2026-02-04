S’abonner au mag
  • Coupe Gambardella
  • 16es
  • FC Flers-FC Nantes (0-6)

Des vols dans les vestiaires lors d’un match de Gambardella de Nantes

Des vols dans les vestiaires lors d'un match de Gambardella de Nantes

Laisser la clé sur la porte, ni fait ni à Flers. Les U18 du FC Flers recevaient ceux du FC Nantes ce dimanche dans le cadre des seizièmes de finale de la Coupe Gambardella. Ce n’est pas tant cette fête du football qui fait couler de l’encre, mais bien un évènement survenu dans les vestiaires, pendant le match : des affaires des joueurs du FC Nantes ont été dérobées.

Selon les informations de Ouest-France, c’est en revenant aux vestiaires que l’un des dirigeants des Canaris aurait remarqué l’absence des clés présentes sur la porte avant qu’il se rende au stade.

Des écouteurs et des survêtements ont été volés

Ouf, aucun bijou volé. Comme le rapporte Ouest-France, les malfaiteurs se seraient emparés d’écouteurs et de survêtements. « C’est le gros bémol de la journée, car le match a été sympa, vraiment bien, mais ces vols sont venus gâcher la fête  », a déploré Stéphane Moreau, l’entraîneur des Nantais, pour L’Orne combattante.

La clé n’a toujours pas été retrouvée. Voilà qui est bien embêtant pour le FC Flers, dont les vestiaires se trouvent sous la tribune principale du terrain d’honneur, à une centaine de mètres du stade à la pelouse synthétique où s’est tenue la rencontre.

Voilà qui nous fait penser à Kasper Dolberg.

