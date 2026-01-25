Dans un match de la peur, Nice fait exploser Nantes et confirme son embellie

Nantes 1-4 Nice

Buts : M. Mohamed (45e+2) pour Nantes // Cho (16e, 29e), S. Diop (40e) & Louchet (90e+3) pour Nice

Incroyable mais vrai : vainqueur en Ligue Europa jeudi, l’OGC Nice de Claude Puel a enchaîné un deuxième succès, ce dimanche, en cartonnant Nantes, autre sérieux candidat à la descente (1-4). Le Gym passe provisoirement 13e avant les autres matchs de ce dimanche, alors que le FCN, avec cette cinquième défaite lors de ses six derniers matchs de Ligue 1, peut retomber dans la zone rouge en cas d’exploit de Metz contre Lyon. D’où l’ambiance pesante – voire tendue – qui régnait dans les tribunes cet après-midi.

Le doublé de Mohamed-Ali Cho

Forcément, avec un Mohamed-Ali Cho à ce niveau, tout est facile pour Nice : dans la première demi-heure de cette partie, le gaucher s’est chargé de tout, avec une frappe sèche dans le petit filet au bout d’une contre-attaque menée par la mobylette Jonathan Clauss (16e), puis une reprise opportuniste sur un centre fort, pied gauche, de Morgan Sanson (29e). Intenable, Sofiane Diop s’est chargé d’inscrire le troisième but, face à des Nantais incapables de se dégager (40e).

Mohamed-Ali CH⚽⚽ Les Niçois sont venus pour enfoncer Nantes au classement 💥#FCNOGCN pic.twitter.com/2sAKuD4LX9 — L1+ (@ligue1plus) January 25, 2026

Globalement inefficace, Mostafa Mohamed a pourtant réussi à réduire l’écart juste avant la pause, à la suite d’un corner, face à Maxime Dupé, par ailleurs impeccable (45e+2). Mais pas de remontada pour les Canaris : en deuxième, les visiteurs ont géré, et ont tenu malgré une énorme situation pour Nantes (66e). Cho a manqué sa balle de triplé (85e), mais Tom Louchet, entré en jeu, a un peu plus enfoncé le FCN, avec la complicité de Tylel Tati (90e+3).

"On est en Ligue 2" Le public nantais, en plein cauchemar, chambre son équipe 😵#FCNOGCN pic.twitter.com/6vIWwMMYye — L1+ (@ligue1plus) January 25, 2026

En deux semaines, Nice est venu gagner deux fois dans la cité des ducs de Bretagne. La Beaujoire sait accueillir.

FCN (4-3-3) : A. Lopes (c) – Amian, Awaziem, Tati, Cozza – Cabella, I. Sissoko (Deuff, 81e), Mwanga – Lepenant, M. Mohamed, Abline (El Arabi, 87e). Entraîneur : Ahmed Kantari.

OGCN (4-2-3-1) : Dupé – Clauss, Bah, Oppong, Abdi – Vahnoutte (Dante, 80e), Abdul Samed – Cho (Bernardeau, 89e), Sanson (c) (T. Ndombele, 89e), S. Diop (Gouveia, 70e) – Wahi (Louchet, 70e). Entraîneur : Claude Puel.

