Deux boulettes et un remplacement après 17 minutes : le cauchemar de Kinský contre l'Altético

Une belle idée de merde. C’est ainsi qu’on pourrait résumer le choix d’Igor Tudor de lancer Antonín Kinský dans le grand bain ce mardi, pour le huitième de finale aller de Ligue des champions face à l’Atlético de Madrid. Alors que Guglielmo Vicario, l’habituel gardien titulaire des Spurs, traverse une période compliquée, le Croate a décidé de faire confiance à son jeune portier de 22 ans, encore puceau de la C1. Spoiler : ça a tourné au désastre.

Il n’a en effet pas fallu bien longtemps à l’Estadio Metropolitano pour comprendre que les jambes du Tchèque tremblaient. Sur un simple six mètres à la 6e minute de jeu, Kinský se pète la tronche en essayant de dégager le ballon. Le cuir atterrit dans les pieds des Colchoneros, qui trouvent Marcos Llorente en deux passes pour ouvrir le score.

Quelques minutes plus tard, la galère continue : une énorme boulette de la défense de Tottenham offre à Antoine Griezmann l’occasion de doubler la mise dès la 14e minute. Et le cauchemar n’est toujours pas fini : servi en retrait à la 15e minute, Antonín Kinský loupe sa relance en envoyant le ballon à deux mètres à peine… et permettre à Julián Alvarez de planter un troisième but. Face à un tel calvaire, Igor Tudor préfère arrêter les frais et demande le remplacement de Kinský par Vicario dès la 17e minute de jeu. Une petite vibe de Giroud/Dembélé en finale du Mondial 2022.

Peut-on parler là du pire quart d’heure de l’histoire du football pour un gardien ?

Igor Tudor tresse des lauriers à Diego Simeone

