Le Parc des Princes apprécié en Europe

Inviter Kim Kardashian porte ses fruits…

Une étude réalisée par Ticketgum.com, site spécialisé dans la vente et revente de billets sportifs, a révélé les stades les plus photographiés en Ligue des champions cette saison. Et en recensant tous les hashtags utilisés sur Instagram, un classement a été établi. Le Camp Nou, qui n’a pourtant pas accueilli beaucoup de matchs de C1 cette saison (trois seulement), arrive ainsi en tête avec plus de 2 millions de hashtags. Anfield se classe deuxième avec 1 643 400 hashtags, quand San Siro – qui pourrait être accusé de concurrence déloyale pour accueillir à la fois les matchs de l’AC Milan et de l’Inter – complète le podium avec 1 421 344 hashtags. Les clubs français arrivent alors dans le top 15, portés par le Parc des Princes (septième) et le stade Vélodrome (quinzième).

Concernant les petites surprises, on peut évoquer la Bay Arena de Leverkusen (onzième), juste devant Ibrox des Rangers (douzième) et le Parken Stadium de Copenhague (treizième). À l’inverse, de grosses machines comme l’Allianz Stadium de la Juventus, le Cívitas Metropolitano de l’Atlético de Madrid ou le Tottenham Hotspur Stadium, ne figurent pas parmi les quinze enceintes les plus populaires.

Les gens ont donc apprécié de photographier les tribunes vides du Vélodrome et son huis clos.

