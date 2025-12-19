Les 10 joueurs à suivre durant cette CAN

La Coupe d’Afrique des nations 2025 débute ce dimanche 21 décembre au Maroc. Carlos Baleba, Noah Sadiki, Pierre-Emerick Aubameyang... Plusieurs joueurs seront particulièrement scrutés durant la compétition. Top 10 des joueurs à suivre durant cette 35e édition de la CAN.

Arsène Kouassi, l’art du dribble

Arrivé en terre lorientaise lors du mercato estival en provenance de l’AC Ajaccio, Arsène Kouassi a déjà mis tout le monde d’accord dans le Morbihan. Latéral gauche, celui qui va disputer sa première CAN à 21 ans avec le Burkina Faso, sait attaquer aussi bien que défendre. Dribbleur invétéré, il était fin novembre le joueur à avoir disputé le plus de minutes dans les cinq grands championnats sans jamais s’être fait dribbler. Né en Côte d’Ivoire mais possédant également la nationalité burkinabée, il a finalement choisi de représenter les Étalons, pays dans lequel il a entamé sa carrière de footballeur. Auteur d’un but et de quatre passes décisives en 16 matchs cette saison avec les Merlus, Kouassi est à l’aube de réaliser son rêve comme il l’a confié à RFI fin août et sait que ses performances seront scrutées.

🔒🇧🇫 Arsène Kouassi est le joueur de champ qui a joué le plus de minutes dans les cinq grands championnats européens cette saison (1096 minutes) sans jamais se faire dribbler. pic.twitter.com/h9UZyGYRrR — FC LORIENT 🐟 (@FCLorient) November 28, 2025

Yan Diomandé, vitesse mach 3

Installé petit à petit dans la rotation du RB Leipzig, Yan Diomandé n’a pas mis longtemps à faire parler les chiffres : 16 matchs, 7 buts et 2 passes décisives cette saison. Rapide, percutant, jamais avare d’efforts au pressing, « Yannou » s’est imposé comme une option crédible sur l’aile. En l’absence de Nicolas Pépé, la Côte d’Ivoire cherchait un électron libre capable de dynamiter les blocs. Elle l’a peut-être trouvé. À 20 ans, Diomandé débarque à la CAN avec du rythme et l’insouciance nécessaire pour aider les Éléphants à défendre leur trône d’ivoire… et peut-être le garder encore un peu.

Rafiki Saïd, l’efficacité dans les deux surfaces

Après avoir illuminé la Ligue 2 avec Troyes ces deux dernières saisons et remporté le prix du plus beau but de L2 la saison dernière, Rafiki Saïd est parti relever un nouveau défi du côté du Standard de Liège depuis l’été dernier. À 25 ans, l’ailier comorien capable d’évoluer aussi bien à gauche qu’à droite sait se montrer efficace aussi bien défensivement qu’offensivement. Après 18 matchs sous ses nouvelles couleurs, il a déjà été impliqué sur 5 buts (3 buts, 2 passes décisives). International depuis 2023, il a déjà inscrit 8 buts en 17 capes, dont plusieurs décisifs en qualification. Considéré comme l’avenir des Cœlacanthes, il sera un rouage essentiel du onze type de Stefano Cusin durant ce mois de compétition.

Victoire des Comores 🇰🇲 1-0 contre la Tunisie 🇹🇳 Grace à un but de Rafiki Saïd. En battant les Aigles de Carthages à domicile, les cœlacanthes réalisent une très belle performance et occupent la 2e place de leur groupe A de ces éliminatoires de la #CAN2025 avec 5 points, loin… pic.twitter.com/22YFqotwfW — Al Comorya (@AlComorya) October 11, 2024

Ibrahim Mbaye, tout sauf somnolant

Cette saison, Ibrahim Mbaye n’a pas fait semblant. Le titi parisien a enchaîné les performances, au point de rembourser la confiance de Luis Enrique en égarant Jules Koundé et en faisant dire « hein ? » à toute la défense messine. Ailier explosif, jamais mauvais payeur, Mbaye a logiquement été prolongé par le PSG, preuve que le club croit fort en son joyau. À 17 ans, il débarque à la CAN avec le Sénégal dans un effectif déjà XXL. Joker de luxe ou pièce maîtresse inattendue ? Les Lions de la Téranga se donnent en tout cas une vraie chance de rêver à une deuxième étoile.

Un moment très spécial vécu par Thyméo grâce à Ibrahim Mbaye 💙 Élu homme du match Essilor et à nouveau décisif avec le @PSG_inside comme lors des deux derniers matchs 🌟 #1TEAM pic.twitter.com/gdZtRoaBIQ — L1+ (@ligue1plus) December 13, 2025

Carlos Baleba, la nouvelle sensation camerounaise

Il est sans conteste le joueur qui possède la plus grosse cote de ce top. Milieu de terrain défensif évoluant à Brighton, Carlos Baleba est bien connu du côté de l’Hexagone pour avoir porté durant la saison 2022-2023 le maillot lillois à 23 reprises. Malgré son transfert avorté à Manchester United cet été, l’international camerounais de 21 ans s’est rapidement imposé en Premier League grâce à son impact physique, sa qualité de récupération et sa capacité à casser les lignes balle au pied. Malgré son jeune âge, il est attendu pour prendre les rênes du milieu des Lions indomptables avec le rajeunissement de l’effectif et la disparition progressive de cadres de la sélection comme Vincent Aboubakar ou Eric Maxim Choupo-Moting, et pourquoi pas permettre au Cameroun de remettre les mains sur un trophée qui lui échappe depuis 2017.

Ibrahim Maza, le physio un peu trop classe

À seulement 19 ans, Ibrahim Maza a déjà goûté aux soirées européennes sous haute tension, avec une prestation XXL face à Manchester City qui a fait lever quelques sourcils. Utilisé entre les lignes à Leverkusen, le natif de Berlin apporte ce qui manque souvent à l’Algérie : du liant, du tempo et une capacité à jouer dans les petits espaces. Dans un entrejeu parfois friable, Maza pourrait transformer le milieu algérien en Berghain : iconique, intense, et surtout très difficile d’accès. La CAN comme terrain d’expression pour un cerveau déjà bien branché.

Reinildo Mandava, l’heure de la confirmation

Encore un joueur bien connu du côté de Lille où il a évolué entre 2019 et 2022, c’est désormais sous les couleurs de Sunderland que le Mozambicain s’épanouit après une pige de trois saisons chez les Colchoneros. Polyvalent défensivement, il est aussi bien capable d’évoluer comme latéral gauche, où il est particulièrement performant depuis le début de la saison avec les Black Cats, ou comme défenseur central, poste auquel il évolue en sélection. À 31 ans, Reinildo disputera donc sa deuxième CAN avec le Mozambique et aura la lourde tâche de permettre aux Mambas de se sortir pour la première fois de leur histoire des poules.

Noah Sadiki, Léopard agressif

Héros discret mais essentiel, Noah Sadiki est l’un des artisans de la qualification de la RD Congo, notamment lors de la finale des barrages africains face au Nigeria. À Sunderland, le natif de Bruxelles s’impose dans la catégorie des joueurs de l’ombre : peu de stats, beaucoup d’impact. Deuxième joueur à couvrir le plus de distance en Premier League cette saison, Sadiki rugit plus qu’il ne miaule. Son volume de jeu et son impact défensif offrent aux Léopards un mitard bien solide au milieu, indispensable pour aller loin dans une année charnière pour le football congolais.

Sunderland’s midfield is covering ground 🗺️ Granit Xhaka and Noah Sadiki are amongst the top three in terms of kilometers covered so far this season 🔥 ↳ Premier League. Live & On Demand with 4K on Football’s New Home, Stan Sport. Stream now.#StanSportAU #PremierLeague pic.twitter.com/Y7S7LbjmPa — Stan Sport Football (@StanSportFC) December 16, 2025

Pierre-Emerick Aubameyang, the last dance

À 36 ans, Pierre-Emerick Aubameyang connaît une seconde jeunesse depuis son retour à l’Olympique de Marseille à l’été 2025. Revenu dans la peau de doublure d’Amine Gouiri, Aubame a enchaîné les matchs depuis la blessure en sélection de l’ancien Rennais et a su se montrer performant, notamment contre Newcastle en Ligue des champions (2-1), où il est parvenu à renverser le match à lui tout seul. Touché à la cuisse face à Monaco, l’ancien capitaine des Gunners va toutefois manquer le premier match des Panthères face au Cameroun mercredi. Un simple contretemps pour le Marseillais qui devra guider l’attaque gabonaise vers le titre, pour ce qui sera très vraisemblablement sa dernière à la CAN.

Hannibal Mejbri, dresseur d’éléphants

Alors oui, le début de saison à Burnley a piqué : matchs vides, stats timides et un crachat sur des supporters qui a plus fait parler que ses passes entre les lignes. Pour certains, ça suffit à ranger Hannibal dans la case « problème ». Erreur classique. Parce que chez les Aigles de Carthage, c’est souvent lui qui met le feu quand tout s’éteint. Face au Brésil, il a volé plus haut que tout le monde. Et rappel historique : la dernière fois que la Tunisie avait un Hannibal dans ses rangs, les Éléphants étaient domestiqués et ça roulait sur l’Afrique. À la CAN, mieux vaut parfois un joueur incontrôlable qu’un milieu bien coiffé.

